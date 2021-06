Hannover diskutiert im Schauspielhaus über den Wert der Kultur

Hannover

Nach langer Pause blühen die Theater wieder zart auf. Mit der Freude über neue Produktionen kommt auch die Sorge über alte Probleme: Prekäre Beschäftigung, befristete Stellen, Theatersterben auf dem Land. In einer Podiumsdiskussion sprechen Theatermacherinnen mit nieder-sächsischen Landtagsabgeordneten über öffentliche Finanzierung, die Unverzichtbarkeit der Bühnenkultur, und wie Wertschätzung und Finanzierung korrelieren.

Mit dabei sind Politiker von vier Parteien: Lars Alt (FDP), Alptekin Kirci (SPD), Christoph Plett (CDU) und Eva Viehoff (Grüne). Ensemblemitglied Hajo Tuschy moderiert, außerdem vertreten Lisa Jopt (Bühnengenossenschaft) und Antje Thoms (Aktion „Rette Dein Theater“) die Theaterzunft. Die Diskussion kommt live von der Cumberlandschen Bühne und wird über mehrere niedersächsische Theater-Webseiten gestreamt.

Mehr als 2000 Euro brutto

Moderator Hajo Tuschy hat die Parteiprogramme gelesen. Zur „Infrastruktur des Glücks“ gehören die Theater bei den Grünen, das verlangt nach Konkretisierung. Ebenso die Digitalisierungspläne der FDP, deren Vertreter Alt die Corona-Zeit als „Treiber der Innovation“ betrachtet. Lisa Jopt sieht dagegen, dass es „überall brennt“, sie fordert einen Tarifvertrag für die Staatstheater. Menschen mit Hochschulausbildung könnten nicht mit 2000 Euro brutto abgespeist werden.

Dass es in der Branche keine Lohntabelle für die Überprüfung der Gehaltsentwicklung gäbe, moniert auch Christoph Plett. Die Akzeptanzhaltung zieht sich durch den Abend: Viel Verständnis für die Zustände, doch finanzielle Zusagen möchte keine Politikvertreterin machen.

Kulturbudget erhöhen

Dabei macht das Kulturbudget der Länder im Vergleich zum Haushalt für harte Infrastruktur einen verschwindenden Teil aus. „Um wie viel Milliönchen handelt es sich?“, fragt Jopt in Richtung Politik. Tuschy merkt an, dass mit Kulturförderung weder große Gewinne noch Verluste möglich seien, und dennoch hier impulshaft in jeder Krise gekürzt werde.

Immer wieder landet die Diskussion beim Grundproblem: Dass der allerseits akzeptierte Stellenwert der Kultur nicht angemessen finanziert werde. Erst gegen Ende kommen wieder konkrete Forderungen auf den Tisch: Die Theater sollen Lernorte sein, Diversität abbilden und am besten noch die leerer werdenden Innenstädte beleben, sagt die Politik. „Würden Sie dafür mehr Geld zahlen?“, fragt Jopt – und bevor die Zeit dann abgelaufen ist, richtet Tuschy für die nächste Zeit einen Appell an das Theaterpublikum: „Rennen Sie uns die Bude ein.“

Von Lilean Buhl