Hannover

Wenn der Vorhang sich lüftet und im Theater bis auf Huster alles still wird, fängt Paul Beßler (73) an zu reden. Er sagt etwa: „Links auf der Bühne ist eine Frau in einem blauen Kleid und streckt die Arme in die Luft.“ Er bemerkt das veränderte Bühnenlicht und spekuliert, dass es im Stück Abend sein könnte. Er begleitet jeden Auftritt, jedes Kostüm, jede Geste und jedes Bühnenbild mit dem beschreibenden Wort. Die meisten Zuschauer bemerken ihn nicht, aber für manche leistet er Unverzichtbares: Beßler, gelernter Förderschullehrer, macht die sogenannte Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte in kulturellen Einrichtungen: Meist beim Sport, aber auch im Theater, wo er umschreibt, was man für den Genuss eines Stücks nicht verpassen darf. „Wenn es langatmig wird“, sagt er, „kommt manchmal auch ein bisschen was dazu.“

Paul Beßler arbeitet im Schauspielhaus Braunschweig und beim VfL Wolfsburg

An niedersächsischen Theatern sind die Barrieren für blinde Menschen schwer überwindbar. Beßler arbeitet regelmäßig beim Schauspielhaus in Braunschweig, in Hannover aber gibt es seinen Service nur beim 21. inklusiven Theaterfestival Klatschmohn noch bis zum 6. Juni im Pavillon. Organisatorin Anja Neideck möchte „das Klatschmohn immer barrierefreier gestalten“ – im Pavillon finden Rollis genug Platz, einige Stücke werden in Gebärdensprache übersetzt, und dieses Jahr ist auch Beßler dabei, um die visuellen Informationen von der Bühne in realistisch-farbenreicher Sprache umzusetzen. Bei „Kra Kra Krabat“, einer Adaption des Otfried-Preußler-Stoffes, die am Dienstagabend läuft, hat er viel zu tun: Etwa einem Dutzend Figuren müssen Namen gegeben werden, ihre Verortung, Bewegungen und Masken gehören erklärt, dazu muss der Sprecher einige Passagen deuten – er hat nämlich keinen Text vorliegen. „Das mache ich alles aus dem Hut“, sagt Beßler, dessen eigentliches Metier der Sport ist: Als Audiodeskripteur beim VfL Wolfsburg, bei Eintracht Braunschweig und Leichtathletik-Wettbewerben. Für die „Wölfe“ arbeitet Beßler seit 16 Jahren, bei Spitzenspielen reportieren er und Kollegen für bis zu 80 Hörer. Verständnislose Sprüche von Sehenden gebe es immer noch, und längst nicht alle Blinden wüssten von der Audiodeskription. „Fragen Sie einige Sehbehinderte und ich garantiere, dass 50 Prozent von ihnen nichts davon gehört haben“.

Das Angebot muss sich erstmal herumsprechen

Auch zur Abendvorstellung beim Klatschmohn ist kein Besucher da, der die Deskription benutzt. Das Angebot müsse sich zunächst herumsprechen, sagt Neideck, und auch Beßler musste beim Schauspiel in Braunschweig erst viel eigene Publicity machen, um eine Stammhörerschaft zu bekommen. Beim morgendlichen Auftakt des Festivals hatte er jedoch ein großes Publikum, und die Eindrücke des Stücks „Reise durchs Farbenland“ der Wunstorfer Paul-Moor-Schule musste Beßler für die Kinder in emotionalen Sprachbildern vermitteln. Von erwachsenen Hörern der Puccini-Oper „Tosca“ bekam er mal das Kompliment, „die Liebesszenen romantisch-abgefahren beschrieben“ zu haben – sonst versucht der Sprecher in der Oper, möglichst „nicht in die Arien reinzuquatschen“.

Das Klatschmohn soll ein Anfang sein, am besten für die Inklusion der gesamten Kulturlandschaft, bei der jeder mithelfen kann. Was der Profi Beßler macht, können nämlich alle Sehenden: übersetzen, was visuell auf der Bühne passiert. In Kinos und Theatern, wo es keine Audiodeskription gibt, übernehmen Begleiterinnen von Sehbehinderten ohnehin oft die Sprecherrolle. Jeder, sagt Beßler, könne sehbehinderte Menschen ansprechen und sie auf audiodeskriptive Projekte hinweisen. Oder besser noch: Selbst die Begleitung spielen. „Nehmt jemanden mit, der auf eurer Straße wohnt und mit dem weißen Stock geht“, rät Beßler. „Sagt ‚Ich begleite Dich‘ zu blinden Menschen.“ Ins Theater und überall, wo man das Sehen mit Worten ersetzen kann.

Von Lilean Buhl