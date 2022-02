Hannover

Soll der Türke seinen eigenen Grill bekommen – von wegen Schweinefleisch und so? Darüber darf dann am Ende sogar das Publikum abstimmen. Nach einer überaus turbulenten Sitzung in einem noblen Tennisclub.

Die Tribüne, Hannovers rührige Amateurbühne, probt auf Hochtouren an der „Extrawurst“ (Premiere: 25. Februar). Das Stück fährt harte Kante. Macht sich über die Deutschen ebenso lustig wie über den Genuss verschiedener Fleischsorten, deren strikte Trennung dem Moslem des Stücks dann doch wieder nicht so wichtig ist.

Gegen politische Korrektheit

Und das wäre dann auch schon etwas für die Identitätspolizei, der Moslem wird nicht von einem Moslem gespielt. Kaum, wenn man sich die Aufführungsgeschichte des Stücks anguckt. 2019 hatte es Premiere, geschrieben von zwei Comedians, denen eine ausufernde politische Korrektheit auf den Wecker gegangen ist: Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob sind in dieser Hinsicht Spezialisten, sie haben unter anderem dem rassistischen Ekel „Stromberg“ Geist und Sprache gegeben.

Das Stück ist ein bundesweiter Erfolg, vielleicht auch gerade deshalb. Tribüne-Hausregisseurin Renate Rochell hat sich die Aufführungsrechte schnell gesichert: „Das ist schon eine kleine Auszeichnung, wenn wir als kleine Amateurbühne das bringen dürfen.“

Jeder kriegt was aufs Dach

Und das muss man dann auch wollen: „Ja, die ,Extrawurst’ geht schon an Grenzen“, so Rochell, die früher einmal Regieassistentin von Intendantenlegende Hans-Peter Lehmann war. Mit Protesten rechnet sie eher nicht, dazu sei das Stück zu ausgewogen. „Hier kriegt jeder was aufs Dach.“ Deutsche und Moslems seien gleichermaßen zum Lachen eingeladen. Obwohl es teilweise ein „sehr böses Lachen“ ist. Hier wird eben auch die deutsche Leitkultur auf den Rost gelegt.

Und das Stück geht dann so: Der Zuschauer wird gleichsam Vereinsmitglied in der Jahreshauptversammlung eines Tennisverein. Und in deren Clubraum wird sich auch die Hinterbühne verwandeln. Da soll über die Anschaffung eines neuen Grills abgestimmt werden. Normalerweise kein Problem – gäbe es nicht den Vorschlag, zusätzlich einen zweiten Grill für das einzige türkische Mitglied des Clubs zu finanzieren, denn der Glaube an Allah und herkömmliche Grillwürste neben zugelassenem Fleisch gehen eben nicht zusammen.

Respektlos und komisch

Und dann hebt ein teils herrlich komisches Spiel um Befindlichkeiten, Religionsfreiheit und deutsche Vereinsmeierei an. Ebenso respektlos wie komisch stoßen Atheisten und Gläubige, Deutsche und Türken, „Gutmenschen“ und Hardliner frontal aufeinander. Renate Rochell setzt dabei auf eine rasante Dialog-Regie.

Mal sehen, wie lange die „Extrawurst“ in der Hinterbühne auf den Grill gelegt wird – das Theater (mit einem Cast von 39 Amateurschauspielern) hat die Fähigkeit zum langem Atem. Der „Passagier 23“ von Sebastian Fitzek ging hier 50 Mal an Bord, die „12 Geschworenen“ liefen hier gar 16 Jahre.

Von Henning Queren