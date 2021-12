Hannover

Das Festival Tanztheater International endet mit seiner Ausgabe 2022. Eng verbunden ist dieser Einschnitt in Hannovers Kulturlandschaft mit der Personalie Christiane Winter. Die Festivalleiterin zieht sich wie bereits länger angekündigt zurück.

Winter begründet das auch mit Kostensteigerungen, „die aufgefangen werden wollen“, sagt sie. Diese Mehrkosten hätten nur teilweise durch Anhebung der Förderung kompensiert werden. Die Landeshauptstadt erhöht 2022 die Förderung nochmals um 25.000 Euro auf dann insgesamt rund 195.000 Euro. Gleichzeitig zieht sich die Sparkasse – lange Jahre verlässliche Partnerin – aus der Förderung zurück.

Lesen Sie hier: „A mon bel amour“ in der Orangerie

„Eine Ära wird zu Ende gehen“

„Eine Ära wird zu Ende gehen“, kommentiert Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf. „Anders kann man das nicht sagen, wenn eine so wichtige Leitfigur der Kulturszene nach 37 Jahren Einsatz und Engagement für den Tanz in Hannover – auch weit über das jährliche Festival hinaus – sich zurückzieht.“

Lesen Sie hier: „Dodi“ und „Harleking“ zum Finale von Tanztheater International 2021

„Allen Tanzbegeisterten in Hannover möchte ich versichern, dass es auch nach 2022 ein Tanzfestival geben soll“, so Beckedorf. Unter den drei Hauptförderern – Landeshauptstadt Hannover Stiftung Niedersachsen und das Land – bestehe ein enger Konsens darüber, auch nach 2022 ein internationales Tanzfestival in Hannover zu stützen. Wie ein solches Nachfolgeformat aussehen kann, ist noch nicht bekannt.

Die 37. Ausgabe des Festivals findet vom 1. bis zum 10. September 2022 statt. Versprochen wird ein Programm aus neuen Produktionen bereits bekannter Compagnien und Neuvorstellungen.

Von wms