Hannover

Da war zum Beispiel die Sache mit Phil Collins. „Der Kontakt kam über das ZDF und ,Wetten, dass ..?’“, sagt York Ostermayer: „Er sollte ein Lied vorstellen, und man brauchte für die Fernsehbilder einen Saxofonisten, und das war ich.“ Er habe sich dann „mit diesem netten, sympathischen Mann angefreundet und zwei, drei Sachen eingespielt“. Der hannoversche Musiker erzählt das nebenher, als sei ihm solches Namedropping peinlich.

Aber es hilft, zu verstehen, dass Ostermayer, der jetzt in aller Bescheidenheit ein Soloalbum veröffentlicht hat, kein Jedermann ist. Im Gegenteil: Vielleicht ist der Saxofonist sogar so etwas, wie der unbekannteste bekannte Musiker der Stadt. Die Liste der weit berühmteren Kollegen an, mit denen und für die er spielte, ist lang. Sie reicht von Quincy Jones bis Inner Circle, von Collins bis Randy Crawford.

Lesen Sie hier: Broncos in Linden eröffnet nach Umbau

„Ich war mittendrin, eine glorreiche Zeit“

Nicht schlecht für jemanden, der an seinem Instrument ein Autodidakt ist und, wie er selbst sagt, „aus einer völlig unmusikalischen Familie“ kommt. In Bremen ist er geboren, irgendwann um 1970 herum; über sein Alter spricht er nicht gerne. „Mutti ist schuld“, sagt er: Als er 13 wurde, schenkte sie ihm eine Querflöte („sie hat mich wohl in Mozarts Zauberflöte gesehen“). Er fand Saxofon cooler und brachte sich selber bei, es zu spielen.

Nach Hannover kam er 1985, eigentlich um Theater zu spielen, ein Lebensweg, der sich ihm nicht öffnete. Aber er fand seine Bestimmung in der Musik. Hannover war damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, mal nicht Rock City, sondern Funk City. Man traf sich in Clubs wie dem Sub, dem Palo Palo und der Gig Lounge, „und ich war mittendrin, eine glorreiche Zeit“.

Er spielte mit Mousse T. in dessen Band Fun Key B, in der Bläsergruppe der Retrofunker Spice, schließlich 13 Jahre lang bei der Jazzkantine und wurde auch darüber hinaus zu einem gefragten Studio- und Begleitmusiker. Dann kam die Pandemie, und Ostermayer teilte das Schicksal vieler, die in diesem Geschäft nicht in der allerersten Reihe stehen, aber doch über Jahre ein durchaus einträgliches Einkommen und erfolgreiche Lebensentwürfe hatten.

„Es war für mich ein Schock, wie ich innerhalb von zwei Wochen meinen kompletten Kalender weiß machen musste“, erinnert er sich an den berüchtigten März 2020. Seiner Frau, einer freischaffenden Schauspielerin, erging es nicht besser. „Und wenn man dann zwei Kinder hat, wird es komisch ...“ Er habe erst Trübsal geblasen – und dann doch wieder das Saxofon.

Lesen Sie hier: Jeremias aus Hannover: „Alles ist toll momentan“

Nicht den Spaß verderben lassen

„Ich habe das Beste daraus gemacht und war nonstop in meinem Studio“, sagt Ostermayer. Das Ergebnis: nicht nur dieses eine Album, das erschienen ist, „The Soul Jazz Experience Vol.1“, sondern gleich drei – die anderen sollen in den kommenden Monaten folgen, „Vol. 2“ und eines mit „Vintage Funk“.

Alles selbstgemacht: „The Soul Jazz Experience Vol. 1“ von York Ostermayer. Quelle: Upper Level Records

Zu hören auf dem ersten Longplayer ist Jazz der tanzbarsten Art. Das Album beginnt schon mit einer enorm groovigen Instrumentalversion des Stones-Klassikers „I can’t get no Satisfaction“ und lässt mit großer Coolness Musik von Funk bis Bebop folgen, beste Musik für Clubs, wenn die mal wieder öffnen dürfen. Als Gäste sind unter anderem Pat Appleton, Guida de Palma und Yane Singh dabei.

Er habe sich durch die Pandemie nicht den Spaß verderben lassen wollen, sagt er: „Ich habe gedacht, ich nutze die Zeit, um mich als Produzent und ausführender Künstler zu etablieren. Das heißt natürlich viel Vorleistung.“ Darum ein Appell, dem zu folgen sich lohnt: „Leute, wenn ihr den Musikern helfen wollt, kauft ab und zu auch mal eine CD!“

Von Stefan Gohlisch