Der Umbau des Athanasius-Hauses in Hannovers Südstadt, Stammsitz des Uhu-Theaters, verzögert sich weiter. Die Kleinkunstbühne, die nach einem Corona-Jahr voller verschobener Termine ums wirtschaftliche Überleben kämpft, hat nun Unterschlupf gefunden: Bis mindestens Ende Februar wird im Saal der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Am Döhrener Turm gespielt.

Das gilt zum Beispiel für gleich zwei Auftritte des Duos Emmi & Willnowsky: Die Publikumslieblinge des Kleinen Fests treten am 10. und 11. Dezember jeweils ab 20 Uhr in dem Gemeindesaal (Hildesheimer Straße 179) auf. Karten kosten 26 Euro. Am 17. Dezember ist Robert Louis Griesbach ebenfalls ab 20 Uhr auf (Karten: 25 Euro) zu Gast. Bei den Veranstaltungen gilt die 2G-plus-Regel. Ab März hofft man, wieder den Stammsitz beziehen zu können.

Von Stefan Gohlisch