Hannover

„Irgendwo in Hannover steht ein Häuschen...“, sagt Tokunbo Akinro und lässt den Satz offen. Wo genau jenes Häuschen, eine Schrebergartenlaube, steht, verrät sie nicht. Es ist ihr „Refugium“, ihr Rückzugsort, und so soll es bleiben. Sie hatte ihn in den vergangenen zwei Jahren nötig – um von bessere Zeiten zu künden, auf „Golden Days“, ihrem neuen Album.

Es war nicht einfach; daraus hat Akinro in der Pandemie kein Geheimnis machte. Diese so sanfte Frau wurde laut, engagierte sich öffentlich für ihre gebeutelte Branche, gründete die Initiative „Airplay for Artists“, um ihren Kolleginnen und Kollegen mehr Aufmerksamkeit zu bescheren: „Ich habe früh realisiert, dass wir in der Kultur lange an den Folgen zu knapsen haben werden, aber ich hatte auch den Wunsch, aus dieser Zeit mit etwas Positivem herauszugehen.“

Aber: „Ich wollte kein Wut-Album machen“, stellt sie klar: „Es gab ja genug Anlass dazu. Nicht zuletzt wie man uns Musiker behandelt und alleingelassen hat, fand ich oft sehr verletzend.“

„Golden Days“ ist ein Soundtrack für schwere Zeiten

Ihr Alltag war geprägt, das Dasein als Frau, Mutter, Musikerin und freischaffende Künstlerin zu meistern, bekanntlich schon in normalen Zeiten keine einfache Aufgabe. Aber klein beigeben war nicht: „Ich habe mich gefragt: Was ist der Soundtrack, den ich in dieser Zeit gebraucht hätte?“ Umso mehr, als ihre persönliche Geräuschkulisse geprägt war von dem Klackern von Playmobil-Burgen und Legosteinen und vielen, vielen Hörspielen; die Reihe „Ninjago“ ist beim Nachwuchs gerade schwer angesagt.

Das Cover: Tokunbo Akinros „Golden Days". Quelle: Handout

Das Album realisierte sie mithilfe ihrer Fans: Wie schon beim Vorgänger „The Swan“ setzte Akinro auf Schwarmfinanzierung – und war dankbar für den ständigen Kontakt mit den Fans: „Der Austausch mit der Community gab mir wichtiges Feedback; das hat mich sehr durch die Zeit getragen.“

Musik, gereift wie ein guter Wein

Aber anders als der Vorgänger ist die neue Musik kaum noch jene Mischung aus Soul und Folk, für die die Künstlerin einst den Begriff „Folk Noir“ prägte: „Golden Days“ ist ein Americana-Album, akustisch, zart, tröstlich, melancholisch schön und von unbändiger stiller Kraft. Den Titel selbst, jene goldenen Zeiten, die oft nur in der Vergangenheit verortet werden, versteht sie „nicht nur als nostalgischen Rückblick, sondern als Credo, etwas aus sich selbst heraus zu schaffen. Gerade in dieser Zeit, die uns entwurzelt und auf uns selbst zurückgeworfen hat, war mir das wichtig.“

Dieses so federleicht klingende Album entstand unter erschwerten Bedingungen, aber im bewährten Team mit den Produzenten Ulrich Rohde und Matthias „Maze“ Meusel, anfangs notgedrungen auf Distanz, später absichtlich in Etappen. Akinro: „Wir haben – und das war schon bei den letzten Alben so – immer wieder Pausen eingelegt. Musik braucht Zeit zum Reifen, wie ein guter Wein.“ Das Ergebnis ist ein Album, das schon bei Erscheinen zugleich modern und von zeitloser Schönheit ist. Und ein Genuss nicht nur für Feinschmecker.

Von Stefan Gohlisch