Hannover

„Jetzt will ich den ersten Akkord auf meiner Gitarre spielen, und gleich raucht alles ab!“ Rainer Schumann im Pech, bei der Hannover-Premiere seiner gleichnamigen Band. Also Batterie-Wechsel und Neustart. That’s Life, that’s Rock ’n’ Roll. Rainer Schumann, Schlagzeuger und Gründungsmitglied von Fury in the Slaughterhouse, nimmt es gelassen; „Jetzt hatten wir so lange eine Scheißzeit, da nerven die paar Minuten Verzögerung auch nicht mehr!“

Die Zwangspause nutzen die gut 50 Zuschauer in der Nordkurve und nippen weiter an ihren Getränken. „Burning Man“ heißt das erste Lied des Trios, „Die fetten Jahre sind vorbei“ singt der 57-Jährige. Lars Lehmann am Bass und Gitarrist Carsten Litfin begleiten Schumann, und der „brennende Mann“ ist vielleicht die Parabel des heutigen Abends.

Lesen Sie hier: Rainer Schumann stellt zweites Solo-Album vor

Ein Trompeter als Gast

Eine anstrengende Show also für Schumann, mit Freischwimmen und ohne eine populäre Band, die einen in den schwachen Momenten auffängt. Die Nordkurve ist genau der richtige Club dafür, ein Roadhouse zum Kämpfen.

Die Musik nimmt jetzt Fahrt auf, „ich hol’ den Frieden in mein Haus“ singt Schumann, nun am Schlagzeug sitzend. Seine Stimme ist dabei so trocken und normal wie seine Lieder, aber profitiert immer etwas von der bekannten Fury-Emotionalität; Backinggesänge und Beats kommen zusätzlich vom Band, seine Ansagen unterfüttern das Heimspiel unter den Augen und Ohren von Fury Thorsten Wingenfelder und Pedal-Steel-Gitarrist Martin Huch. Ersterer kam extra mit seiner Frau aus dem Wendland angereist, und sie alle hören einen überzeugenden Gastmusiker Gary Winters an der Trompete.

Lesen Sie hier: Fury proben im Capitol – die NP war dabei

Ein paar Fury-Klassiker obendrauf

Waren die Songs von Schumanns Debütalbum „Sunshine, Love, Music And Football“ noch auf Englisch und orientierten sich am klassischen, britischen Songwriting, so sind die neuen Lieder nun auf Deutsch. Offener und auch verletzlicher. Pop ist es jedoch noch immer.

Und weil unter den Zuschauern viele Fury-Fans sind, gibt es drei Klassiker ihrer Helden zu hören: „Trapped today, trapped tomorrow“ zeigt den Unterschied zwischen Kais und Rainers Gesang auf. Kein einfaches Lied. „Down There“ ist ebenfalls ein Fury-Basic – „mein alter Weggefährte Gero Drnek hat diesen Song geschrieben“ erfahren wir. Auch „Dead and Gone“ ist ein populäres Markenzeichen der Furys. Erleichtert, den Abend überstanden zu haben, und nach 90 Minuten Musik und zwei Zugaben gibt’s von den vier Schumanns eine tiefe Theaterverbeugung. Durchatmen und weitermachen.

Von Kai Schiering