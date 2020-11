Hannover

Ihr Künstlername spricht sich Idiot: Marie Diot. Und schon damit zeigt sie jene Art von Humor auf eigene Kosten, die beherrscht, wer weiß, dass das Leben nicht nur aus Pommes und Disco besteht. Zum Glück hat sie eine Handreichung: einen „Apfel im Strudel der ewigen Liebe“ – so heißt das neue Album der hannoverschen Musikerin (ab 6. November).

Es ist ein Album, in dessen sich hinreißende Texte und durchaus tanzbare Klänge zu einem sehr klugen Indiepop zusammenfinden, voll hintergründiger Melancholie und feinem Witz. „Anfangs habe ich eigentlich nur traurige Lieder gesungen“, sagt die Frau mit der prägnanten Ananasfrisur. Dann habe sie aber viel als Vorgruppe gespielt, für Dota oder Stephan Sulke – „und da muss man die Leute nach vorne bringen; also habe ich angefangen, zwischen den Liedern Unsinn zu erzählen“.

„Kabarett machen wir nun mal nicht“

Irgendwann wurden auch die Lieder lustiger. 2017 erschien ihr erstes Album mit dem schönen Titel „Pinguin im Tutu – weiß nicht, ob er Tänzer ist“. Kurz später lernte sie ihren heutigen musikalischen Partner Fabian Großberg kennen, der sie live an der Gitarre begleitet. Als eine Mischung aus Chanson und Indiepop beschreibt sie selbst, was auf den Platten geschieht. Und auf der Bühne? „Musik und Quatsch“

Und das so erfolgreich, dass Marie Diot in diesem Jahr zum Prix Pantheon, einem der wichtigsten Kabarettpreise überhaupt, nominiert war. Sie hat nicht gewonnen und nicht traurig drüber. Der Preis in ihrer Kategorie für den Nachwuchs, „Frühreif & Verdorben“ ging an „unseren guten Freund“ Tim Whelan. Und sowieso: „Kabarett machen wir nun mal nicht.“

Aber in diese Kategorie wird man – wird vor allem Frau – in Deutschland gerne einsortiert, wenn über mehr singt als über Menschen, Leben, Tanzen, Welt. Marie Diot wurde mit Punk und Hamburger Schule musikalisch sozialisiert; die Attitüde ist geblieben, auch nach dem Popstudium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien, für das sie 2012 nach Hannover kam.

Trojanische Pferde für Traurigkeit

Lied kann ihr alles werden: „Ein Freund von mir hat einen Song über Milch gemacht; ich halte das für einen legitimen Inhalt.“ Auf dem Album geht es unter anderem um „Pulli“, „ Delfinbeobachtungen“ oder „Allergisches Asthma“, am Ende aber doch immer über die liebe Liebe.

So legt sich eine fröhliche Leichtigkeit in ihre Zeilen, deren Schwärze man erst erkennt, wer sie sich auf der Zunge zergehen lässt. „Vergessen ist so leicht, darum mache ich es jetzt gleich; es tut mir leid, ich weiß nicht mal mehr, wie du heißt – Marius“, heißt es da. Oder: „Von mir auf andere schließen sagt nichts über andere, nur viel über mich“. Trojanische Pferde für Traurigkeit. Und ziemlich einzigartig.

Das Releasekonzert wird am 6. November ab 20 Uhr auf dem Youtubekanal von Marie Diot gestreamt.

Von Stefan Gohlisch