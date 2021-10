Hannover

Auf dem Cover seines Solodebüts surft er auf einem Keyboard durchs All. Die Welt liegt Lutz Krajenski zu Füßen, und das passt ganz gut, zumal die Welt in seiner Heimatstadt Hannover recht klein ist. Von da aus kann man den persönlichen „Orbit“, so der Albumtitel, leicht vergrößern – zum Beispiel mit Freunden aus der Filmbranche.

Denn ab 4. November wird „Rollercoaster“, die erste Single, bundesweit in den Kinos zu hören sein, im Abspann von „Happy Family 2“. Das Musikvideo wirbt jetzt schon für den Animationsfilm vom hannoverschen Studio Ambient Entertainment – und umgekehrt. Nicht schlecht für eine Idee, die aus der Not geboren wurde.

Abgehoben: Das Cover zu „Orbit“. Quelle: Handout

Krajenski im Kino

„Sharon Phillips, die Sängerin des Lieds, lebt in den USA“, erzählt Krajenski: „Mit ihr konnte ich also kein Video drehen. Also überlegte ich, wie es mit einem Trickfilm wäre.“ Er meldete sich bei Ambient-Chef Holger Tappe, einem alten Bekannten, um zu fragen, was so etwas wohl kosten würde. Der rief nach kurzer Bedenkzeit zurück und wollte das Lied für den Soundtrack haben. Krajenski: „Und schon hatte ich mein Video.“

Es fügt sich einiges: Krajenski, der einst Roger Cicero als dessen Bandleader zum Eurovision Song Contest begleitete, ist ein vielbeschäftigter Mann, gefragt als Musiker, Arrangeur und Komponist, gut unterwegs mit seiner Big Band oder Sänger Juliano Rossi. Jetzt fand er endlich mal die eineinhalb Jahre Zeit, um an den Songs für das Album zu feilen. Manche der Lieder lagen als Skizzen schon seit Jahren in der Schublade. Nun konnte er sie endlich in die endgültige Form bringen.

Zwischen Soul und Jazz

Soul und Jazz sind die Fixkörper, um die „Orbit“ kreist, immer raffiniert, dabei oft erstaunlich zurückhaltend arrangiert. Krajenski, der ein so begnadeter Organist ist, nimmt sich zurück. „Ich will die Hörer mit in meine Welt nehmen“, sagt er: „Ich wollte kein Muckeralbum machen.“ Die Songs stehen im Vordergrund, nur bei zwei Instrumentalstücken zeigt Krajenski, was er an den Tasten kann.

„Orbit“ erscheint am 29. Oktober. Am 6. November stellt Krajenski das Album auf Einladung des Jazz-Clubs im „Sportzentrum TuS Vinnhorst“ vor, im Rahmen einer kleinen Deutschlandtour. Der Rest der Welt wird schon noch folgen.

Von Stefan Gohlisch