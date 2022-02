Hannover

Sie haben es wieder getan: Die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder und Christof Stein-Schneider von Fury in the Slaughterhouse haben sich für einige Tage in ein Hotel in Sankt Peter-Ording zurückgezogen und an neuen Songs geschrieben. „Man wird dieses Jahr noch von uns hören“, sagt Gitarrist Stein-Schneider.

Kein Jahr ist es her, dass mit „Now“ das erste Fury-Studioalbum nach 15 Jahren Pause erschien. Nach Veröffentlichung im März kletterte es prompt auf Platz zwei der deutschen Charts. Es gab danach nicht viele Konzerte, die die hannoversche Erfolgsband spielen konnte. Aber bei jenen, die stattfanden (zum Beispiel auf der Gilde-Parkbühne), war eine Band zu erleben, die wieder richtig Lust hatte, gemeinsam zu spielen.

Malerisch: Dieses Foto von Christof Stein-Schneider nahm Bandkollege Thorsten Wingenfelder in Sankt Peter-Ording auf. Quelle: Thorsten Wingenfelder

„Was kann man in Zeiten der Seuche Besseres machen, als Lieder zu schreiben?“, fragt Stein-Schneider rhetorisch: „Und das Meer tut sowieso gut – um sich den Schnodder aus der Nase blasen zu lassen und den Kopf freizukriegen.“

Untergebracht sind sie im sehr Rock-affinen Hotel „Strandgut“, in dem die Wingenfelders auch schon häufiger an Liedern für ihr brüderliches Projekt Wingenfelder gearbeitet haben. Nächste Woche sind die drei Furys wieder da.

Die Band blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Charts-Erfolg mit „Now“ war nicht der einzige – auch „Mono“ von 1993 schaffte es erneut in Hitlisten, nur aufgrund einer Wiederveröffentlichung auf Vinyl.

Und für 2022 stehen noch etliche Konzerte an: „Wir spielen die ganzen Konzerte, die eigentlich mal für 2020 geplant waren“, sagt Stein-Schneider: „Zum Glück hält ja das Publikum den Künstlern die Treue und den Rücken frei – was man vom Rest der Gesellschaft ja nicht behaupten kann.“

Von Stefan Gohlisch