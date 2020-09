Hannover

Feinkost Lampe tischt wieder auf: Heute gibt es wieder Klangkulinarik für musikalische Feinschmecker vom „Laden für Raumklangpflege“, nicht wie üblich im Keller der ehemaligen Schule in der Lindener Eleonorenstraße 18, sondern im Hof. Das Konzert mit Neoangin und Nova Huta ist ausverkauft, und eine Zeitlang bestand die Gefahr, dass es auf lange Zeit oder sogar für immer das letzte Feinkost-Lampe-Konzert sein könnte. Doch nun geht es weiter: Der Club bekommt Kirchenasyl.

Ab Oktober schlüpfen die Macher für ein Konzert pro Monat in der St. Martinskirche ( Lindenstraße 1a) unter – Motto: „ Feinkost Segen“. „Das Kulturteam der Region und das städtische Kulturbüro haben sich sehr für uns eingesetzt“, sagt Claudia Pahl, die mit Arne Paulsson den weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Club betreibt, „und die Gemeinde war sehr entgegenkommend.“

Ein Liebhaberprojekt

Es ist ein Liebhaberprojekt: Hinter Feinkost Lampe steht der „Verein für Raumklangpflege“. Pahl und Paulsson organisieren ein feines Programm voller Geheimtipps, oft neoklassisch, immer intim. Ihren Lebensunterhalt bestreiten sie anders.

„Wir verdienen an den Konzerten nicht“, sagt Pahl: „Aber der Laden finanziert sich, und oft ist es die Party danach, die uns den Abend rettet.“ So war es, bis Corona kam. Feinkost Lampe ist seit Monaten geschlossen, bei laufenden Fixkosten. Zwischenzeitlich drohte die Pleite. Bei der Größe des Clubs wären derzeit nur Konzerte für ein Publikum aus einer Handvoll Gäste möglich – was sich hinten und vorne nicht rechnet.

„Wir haben ernsthaft darüber nachgedacht, den Laden abzuwickeln“, sagt Pahl. Doch dann erlebte sie eine große Welle der Solidarität, seitens der Stammgäste, aber auch der Politik. Also halten sie weiter durch: „Die Leute wollen das Bisschen, was gerade geht.“

Das Programm von „ Feinkost Segen“: Kliffs (29. Oktober), Linda Vogel (26. November), Niklas Paschburg (3. Dezember), Lisa Morgenstern (28. Januar). Karten und mehr Info finden Sie hier: feinkostlampe.de

Von Stefan Gohlisch