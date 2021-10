Hannover

Glückliche Zufälle gab es für Musiker in den vergangenen Monaten nicht viele. Das gilt auch für die Progrocker Cryptex aus Hannover und Salzgitter. Aber diese eine Fügung gibt es schon: Zehn Jahre wird ihr (auch international) gefeiertes Debüt „Good Morning, how did you live?“ 2021 alt – der beste Zeitpunkt für eine Wiederveröffentlichung.

Nun erscheint eine edle Edition als Doppelalbum in farbigem Vinyl, streng limitiert, mit komplett remasterten Songs und einem geheimen achtminütigen Bonustrack. „Wir waren auf Konzerten immer wieder nach einer Vinyl-Version gefragt worden“, erzählt Gitarrist André Jean Henri Mertens: „Jetzt hatten wir endlich Zeit dazu.“

Das Album: „Good Morning, how did you live?“. Quelle: Handout

Die Corona-Zeit war nicht einfach für einen Berufsmusiker wie Mertens, der sonst auf etlichen Standbeinen steht – die durch den Lockdown alle ins Wanken gerieten. Das jüngste Cryptex-Album „Once upon a Time“ von 2020 blieb hinter den Möglichkeiten zurück, weil das alte Wechselspiel aus Tonträger und Tour nicht mehr funktionierte.

Immerhin: Die neue „Good Morning ...“-Edition ist allein durch Vorbestellungen fast ausverkauft. Im Dezember gibt es ein Konzert mit den Progrock-Helden Birth Control in Oberhausen, im Mai dann endlich das Release-Konzert zu „Once upon a Time“ – und neues Material: „Wir haben so viele Songs geschrieben“, sagt Mertens: „Wir könnten zwei Alben füllen.“

Von Stefan Gohlisch