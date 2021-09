Hannover

Das Bei Chez Heinz war neuen Ideen gegenüber schon immer aufgeschlossen. Nun ist der Club in Limmer der erste in Hannover, der Konzerte unter 2G-Bedingungen veranstaltet. An diesem Sonnabend geht es los.

Zu dem Auftritt des Musikcomedy-Duos Reis against the Spülmaschine haben dann nur nachweislich Geimpfte oder Genesene Zutritt – dürfen das Konzert dann aber auch ohne Abstandsregeln und Maskenzwang genießen. Bestuhlt ist es trotzdem – aber nicht weil das Vorschrift wäre, sondern weil es sich bei dieser Art von Kultur anbietet: Die angeblich „fitteste Band der Welt“ zieht oft ein Kleinkunst-Publikum an. 200 Menschen wären zugelassen (die halbe Kapazität des Clubs); wegen der Bestuhlung werden es maximal 150 Besucherinnen und Besucher werden.

Das Metalfest bleibt unbestuhlt

„Wir machen im Oktober fünf, vielleicht sogar sechs Veranstaltungen unter 2G-Bedingungen“, sagt Booker Karl Zorn: „Und das Hannover Metalfest am 23. Oktober ist garantiert nicht bestuhlt.“ Unter 3G-Bedingungen wäre eine Bestuhlung Pflicht, und wegen der dann notwendigen Abstände fänden auch nur 80 Menschen Platz – das wäre unwirtschaftlich. weitere Veranstaltungen, die im Oktober feststehen, sind eine Lesung mit Thorsten Nagelschmidt (20.) und ein Konzert der Brass-Punker 100 Kilo Hertz aus Leipzig (22.).

Die Resonanz auf die neuen Maßnahmen sei bislang sehr positiv, berichtet Bei-Chez-Heinz-Chef Jürgen Grambeck. „Natürlich gab es auch ein paar Beschwerdemails“, sagt er: „Auf die gehen wir auch ein – immer auf höfliche, aber sehr bestimmte Art.“ Wer per Attest nachweisen kann, dass er aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, habe natürlich ebenfalls Zutritt, mit tagesaktuellem Test.

Für Grambeck ist 2G ein notwendiger Schritt auf dem Weg in Richtung Normalität. Er gibt zu bedenken: „Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung sind geimpft. Warum soll ich denn jetzt weiter Einschränkungen hinnehmen, weil sich andere dem weiter verweigern?“

Von Stefan Gohlisch