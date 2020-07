Hannover: Sterne klingen im Berggarten

Hannover

Einfach mal hinauf zu den Sternen, weil das nicht so einfach geht, kann man immerhin davon träumen. Wie Komponist Karlheinz Stockhausen. Der hat 1969 das Werk „ Sternklang“ (siehe unten) komponiert, das am 29. August in Herrenhausen ab 19.30 Uhr open air erklingen soll.

Das ambitionierte Projekt soll auch einen Hoffnungsstrahl in die immer noch ein wenig dunkle Corona-Welt senden – zweieinhalb Stunden ohne Zwänge für die Zuhörer. Denn die Abstandsregeln werden in jeder Hinsicht gewahrt – die Musiker werden in großen Entfernung zueinander positioniert.

Aufführung von Spielvereinigung

Aufgeführt wird der „ Sternklang“ von einer deutsch-britisch-norwegischem Spielvereinigung unter der Leitung des hannoverschen Dirigenten und Chef des Neuen Ensembles, Stephan Meier, mit dabei sind noch die Birmingham Contemporary Music Group und der Nordic Voices aus Oslo.

„In dem Werk wird auch die Frage gestellt, ob Musik wirklich universell verständlich ist“, so Stephan Meier, der das gemeinsam mit Karlheinz Stockhausen bejaht. Mit seinem Werk wolle Stockhausen die Menschen untereinander, mit dem Kosmos und mit der Natur verbinden: „Wo könnte das besser passieren, als im Berggarten.“ Und Ende soll sich eine ganz besondere Harmonie einstellen, so Stephan Meier: „Oben leuchten die Sterne und unten wir.“

Zum Finale ein Feuerwerk

Der hannoversche „ Sternklang“ ist eine Neufassung nach gut einem halben Jahrhundert. Für das Projekt wird eine verjüngte Fassung erarbeitet, die die technischen Entwicklungen seit der Uraufführung aufnimmt – und die Aufführungserfahrung aus den vergangenen Jahrzehnten weitergibt. Zum Finale erlischt das Licht im Berggarten und ein Feuerwerk rauscht in die Nacht.

Das Berggarten-Projekt bleibt ein vergleichsweise exklusives Vergnügen, 500 Tickets werden verkauft, nummeriert. Und das Prozedere ist nicht ganz einfach, die Karten gibt es nur an der Theaterkasse im Künstlerhaus – Name, Adresse und Telefonnummer sind anzugeben. Gleiches gilt auch für die Online-Bestellung.

Eigenes Konzept mit Einlasspersonal

Unterstützt wird das Ganze auch vom Verein Musik für heute. Dessen Vorsitzende Angela Kriesel erinnerte an das aufwendige und erfolgreiche John-Cage-Projekt vor zehn Jahren, „das ebenfalls musikalisch so wunderbar in den Berggarten gepasst hat“. Die Schirmherrschaft haben Ministerpräsident Stepahn Weil und der britische Botschafter Sir Sebastian Woods übernommen.

Im Sinne des „neuen Alltags“ wird für den Abend ein eigenes Konzept mit Helfern und Einlasspersonal erarbeitet.

Die Tickets kosten 30 Euro, im Preis enthalten ist eine Flasche Wasser, Salzgebäck und eine Sitzgelegenheit. Das Neue Ensemble wird über seine Homepage auch über diverse Regenvarianten informieren, darunter ist auch das Expo-Dach. Mehr Infos HIER.

Parkmusik zum Meditieren

Karlheinz Stockhausen komponierte seinen „ Sternklang“ 1969 bis 1971 und nannte ihn eine Parkmusik für fünf Gruppenvon jeweils vier Spielern und Spielerinnen sowie Sängerinnen und Sänger. Dazu kommen elektronische Klanggestaltung und ein Schlagzeuger, sowie Feuerwerk und mobile LED-Fackeln. Inspiriert ist das Ganze durch die himmlische Harmonie der Sternzeichen – von Aquarius bis zum Scorpion. Alle Sänger und Spieler sind einzeln über Lautsprecher verstärkt. Von einer zentralen Stelle aus gibt zu 10 verschiedenen Zeiten ein Signalist für alle gemeinsame Tempi an, und alle Gruppen synchronisieren sich. „ Sternklang“ ist Musik zum konzentrierten Lauschen in Meditation, zur Versenkung des Einzelnen ins kosmische Ganze.

Von Henning Queren