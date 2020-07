Hannover

Vor dem Konzert ist Waltraud Biernath (75) ein wenig nervös. Ob es wohl trocken bleibt? Ob genug Leute kommen? „Vielleicht kriegen sich welche vom Sofa hoch, wenn sie die Musik hören“, sagt sie. Das Konzert findet nämlich in Biernaths Innenhof statt: Der lokale Singer-Songwriter Jan Jakob spielt im Juister Weg (List), organisiert vom Stadtteilzentrum Lister Turm mit dem Freizeitheim Vahrenwald.

Seit 8. Mai ziehen die Organisatoren wöchentlich mit Musikern durch die Innenhöfe der beiden Stadtteile, mehr als 30 Termine gab es bisher. Die Konzerte sind nur für unmittelbare Anwohner da, zugeguckt wird vom Balkon aus, vorher informieren die Veranstalter mit Zetteln in Briefkästen. Frauke Schulz von der Lister Stadtteilkultur war selbst unterwegs, um Werbung zu machen. Das Ziel des Projekts, das sich mittlerweile auf andere Stadtteile ausgeweitet hat: „Leute erreichen, die momentan nur begrenzt zu uns kommen können.“ Schnell merkten die Organisatoren, dass bei den Konzerten Nachbarn zum ersten Mal seit langer Zeit aufeinander trafen und ihren Austausch wiederbelebten.

Schon erklingt der „Juister Chor“

Schon bevor Jakob die ersten Töne anschlägt, sieht man das auch im Juister Weg. Über Geranien hinweg unterhalten sich Balkongäste, trinken Glühwein, und unten baut man zusammen einen Pavillon auf, falls es nass werden sollte. „Ihr könnt mal mithelfen“, sagen die Bewohner zu Neuankömmlingen, die mit anpacken. Es bleibt aber trocken.

Initiatorin: Anwohnerin Waltraut Biernath hat den Kontakt zum Lister Turm hergestellt. Quelle: Michael Wallmüller

Jan Jakob spielt akustischen Country-Blues, Cover von Johnny Cash und Sting, in eigenen Songs singt er vom Himmel, von Gott und von Roadtrips. Anwohnerin Heike Müller (55) ist über die Abwechslung dankbar. Die Supermarktmitarbeiterin ist seit März nicht wirklich draußen gewesen, „keine Konzerte, kein Kino“, sagt sie. Auch Initiatorin Waltraud Biernath ist froh über die Gelegenheit, den Innenhof zu beleben. „Ich finde das so toll“, sagt sie, und zeigt Zaun- und Balkongästen, wie sie eine bessere Sicht auf den Künstler bekommen können. Bezirksbürgermeisterin Irma Walkling begrüßt die Zuschauer und eröffnet kurzerhand den „Juister Chor“ – zu „Englishman in New York“ singen die Nachbarn tatsächlich mit.

150 Künstler sind dabei

Für die Veranstalter sind die Hofkonzerte auch ein Weg, näher an den Stadtteil zu wachsen. „Es gibt so viele schöne Perlen im Bezirk, so tolle Hausgemeinschaften – das bringt uns auf eine neue Ebene mit den Bewohnern“, sagt Frauke Schulz. „Wir brauchen nur einen Stromanschluss und eine halbe Stunde“. Bis Ende August sind Shows geplant, 150 Künstler sind einem Aufruf gefolgt. Erst gingen die Veranstalter noch auf Wohngemeinschaften zu, „dann hat sich das verselbstständigt“. Bis zum 15. Juli können Hofkonzerte beantragt werden, ein Link findet sich auf der Facebook-Seite der Stadtteilkultur Hannover.

Für Jan Jakob ist im Juister Weg das erste von drei Konzerten, „eine richtige Tour durch die Innenhöfe“ wird das. Und der Auftakt ein Erfolg: Aus allen Ecken des Hofs schauen und hören Interessierte zu. Dann zieht die Innenhof-Crew weiter, einige CDs kann der Musiker aber verkaufen – an zufriedene Nachbarn.

