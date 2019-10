Hannover: So wird aus historischen Kupferplatten Kunst

Paris/Hannover

Man sollte ein bisschen die Furcht überwinden und sich einfach ins Innere begeben, dann ist alles gut. Man spürt den Schutz, eine sonderbare Kraft, die von diesem Ungetüm aus Kupfer ausgeht, das wie ein gewaltiges Textil im Raum schwebt. Innen kupferbraun und außen meergrün.

Aus ihnen entstand Kunst: Die Kupferplatten an der Kuppel des Anzeiger-Hochhauses. Quelle: Rainer Dröse

„Rauschen“ heißt nicht nur deshalb die neun Meter hohe und eine Tonne schwere Skulptur, die zur Zeit in Paris bewundert wird und auf so vielfältige Weise mit Hannover, mit dem Steintor verbunden ist. Die deutsch-französische Bildhauerin Katinka Bock hat für die renommierte französische Ausstellungshalle La Fayette Anticipations ein Kunstwerk von hoher und nicht wiederholbarer geschichtlicher Relevanz geschaffen – aus den 90 Jahre alten Kupferplatten der Kuppel des Anzeiger-Hochhauses, die komplett abgetragen wurden.

„Rauschen“ aus den Kupferplatten

„Tumulte à Higienópolis“, diesen etwas geheimnisvollen und für Katinka Bock so typischen Titel trägt die Pariser Ausstellung, die auch die Mediengruppe Madsack unterstützt. Einen Tumult hatte es auch in Hannover gegeben, 1931. Der damalige Hannoversche Anzeiger vermeldete das in einer Titelzeile, die umschreibt, wie Hannovers Bürger, Künstler und Politiker einen Aufstand für die geistige Freiheit machten, gegen die Nazis und für die Aufführung eines russischen Avantgarde-Films. Higienópolis heißt ein Stadtteil in Sao Paulo, der zur selben Zeit entstand wie das Anzeiger-Hochhaus und der als erster in Brasilien fließendes Wasser erhalten hatte – aus Kupferrohren.

Katinka Bock mit ihrer Skulptur „Rauschen". Quelle: Queren

Das „Rauschen“ dominiert die Ausstellung in jeder Hinsicht: Ein Hohlkörper, in den Dinge auch hinein gegeben werden können – wie eine Sprech- oder Hörmuschel. Oder wie der Resonanzraum, in dem das „Rauschen“ der Geschichte zur vernehmen ist. Und gleichzeitig ein zutiefst beruhigendes Gefühl eines Schutzpanzers vermittelt: Das Betreten ist ausdrücklich erlaubt, der Blick nach oben, umgeben von kupferbrauner Strenge, ist atemberaubend. So muss es sich ein wenig angefühlt haben, wenn man in der Kuppel des Anzeiger-Hochhauses empor geblickt hat – Katinka Bock wollte mit der auf Fiberglas aufgebrachten Farbigkeit genau diesen Effekt erzeugen.

In den Platten ist Geschichte eingespeichert

Kupfer ist ein Material, das auf Batterien anspielt, ein Speicher von Energie, die hier Geschichte ist, die sich schon ereignet hat. Eingespeicherte Geschichte: Man sieht genau, wo die Bombensplitter die mattgrünen Platten durchschlagen haben und wo sie wieder geflickt wurden, wo Wind und Wetter zugesetzt, wie Vögel mit ihren Krallen zarte Kratzer hinterlassen haben. Hageldellen sind auszumachen, Schmutz, weil manche Kacheln näher an der Straße waren. Bei ausgiebiger Betrachtung entsteht ein grün schimmerndes Universum, ein Firmament aus den unzähligen Spuren im Metall. Die Kuppel ist allerdings nicht mehr ahnbar, die Platten sind durcheinander gewürfelt, die Karten sind gemischt und es ist etwas Neues entstanden – die Kupferplatten oszillieren zwischen ihrer puren Materialhaftigkeit und großer Geschichte.

Die Künstlerin reflektiert Geschichte mit, die für ein besondere Kapitel in der deutschen Pressehistorie steht, vom Erfolg des Hannoverschen Anzeigers, von der hier erfolgten Gründung von Spiegel und Stern. Ein Monument für die Zeitung ist entstanden, einem Medium, von dem die Künstlerin mit Überzeugung sagt, dass es noch lange nicht obsolet ist.

Monumet für ein medium: Die liegende Skulptur „Gisant" Quelle: Henning Queren

Dieses Medium findet sich vielfältig in der Ausstellung wieder. Wie bei „Gisant", einer liegenden Skulptur, einem fünf Meter langen Körper, der mit Zeitungen der besonderen Art bedeckt ist, papierweißen Keramikplatten im Format von aufgeschlagenen Zeitungen. Eine rührende Reminiszenz findet sich im obersten Stock mit einer klassischen Schwarzweißfotografie von Rémi Duval von 1940: ein Clochard am Seine-Ufer, der sich mit einer Zeitung wärmt.

Ein Monument für die Zeitung

Vorbild für die große Skulptur „Rauschen“ war eine handlichere Arbeit aus Keramik mit dem Titel "Wunschkonzert" – andere Arbeiten heißen „Haltung“ oder „Himmel und Meer“ – der allerdings neben der geschichtlichen Schwere einen gewissen Witz mitbringt. Wie der „Toxic Fountain“, ein riesiger Löffel (aus Kupfer), mit dem sich Gift aber auch Heilendes verabreichen lässt und der dem Spiel der Witterung außerhalb der Ausstellung ausgesetzt ist. Typisch für die Künstlerin, die eigentlich selbst die Aufspeicherung vornimmt, indem sie Metallplatten der Natur aussetzt oder auch mal, wie bei der Ausstellung „Made in Germany“, einen metallischen Fisch im Maschsee versenkt.

Im Katalog und als Foto ist das Anzeiger-Hochhaus in der Ausstellung präsent. Für La Fayette-Direktor Francois Quintin, der sich während der Vorbereitung der Ausstellung ausgiebig mit der Architektur von Fritz Höger beschäftigt hat, ist der hannoversche Bau ein „Ort der Utopie“, „un Temple de l’Innovation“ – wie hier Kino, Geist, Presse und durch das Goseriedebad der Körper vereint waren.

Gute Chancen auf den Prix Marcel Duchamp

Gleichzeitig ist Katinka Bock noch mit einer weiteren Ausstellung in Paris am Start – im Centre Pompidou. Auch hier mit den Kacheln aus Hannover, sie geben den Schuppenpanzer für die „Grande Citron“ ab, einem übergroßen Objekt, das sowohl als Südfrucht wie auch als Schuppentier durchgehen könnte. Damit ist die in Frankfurt geborene Künstlerin mit drei anderen in der Endausscheidung um den begehrten Prix Marcel Duchamp (30.000 Euro) – und ihre Chancen stehen sehr, sehr gut. Bekanntgabe und Preisverleihung ist am 14. Oktober – möge die Kraft des Kupfers mit ihr sein.

Südfrucht oder Schuppentier: „Grande Citron“ von Katinka Bock. Quelle: Queren

Um sich sich an ihren grün schimmernden Wunder erfreuen zu können, muss man nicht unbedingt nach Paris zu fahren, eher nur ein bisschen Geduld haben: Das große „Rauschen“ wird ab März in einer Katinka-Bock-Soloausstellung in der Kestnergesellschaft zu sehen sein. Dann in einer liegenden Version.

„Tumulte à Higienópolis“ in La Fayette Anticipations (Rue du Platre 9, Paris) bis 5. Januar. Prix Marcel Duchamp, Centre Pompidou, Galerie 4, bis 6. Januar.

Von Henning Queren