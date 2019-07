Hannover

Man hatte in der Szene schon einiges gehört von dieser Band, diesem brachialen Sextett aus dem Berliner Osten. Deren Frontmann martialische Blut-und-Boden-Texte auf Deutsch sang, der das „R“ so sehr rollte, wie es hierzulande seit 1945 unerhört war. Und die angeblich eine spektakuläre Show boten – „beinahe wie Gwar“, damals das Maß aller Dinge in Sachen morbider Inszenierung.

Der Name des Geheimtipps: Rammstein. Das Debütalbum, das es gerade mal auf Platz 99 der Charts geschafft hatte, hieß „Herzeleid“, ebenso die Tour, die erste als Headliner, und sie führte diese Exoten auch nach Hannover, ins Musiktheater Bad.

Das Jahr nach Grunge

Es war das Jahr 1995. Grunge war gerade im Vorjahr mit Nirvanas Kurt Cobain gestorben. Erfolgreichstes Lied des Jahres war „Conquest of Paradise“ von Vangelis, der erfolgreichste deutschsprachige Song „Computerliebe“ von Das Modul, Schießbuden-Techno. Rammstein, im Vorjahr gegründet, war anders, komplett anders.

Am 11. Dezember dieses Jahres war es so weit, ein kalter Tag. Christine Hoppe vom Bad hatte diese seltsame Nachwuchsband mit dem bösen Namen engagiert. Sie war damals Hannovers Bookerin mit dem besten Riecher (und hatte zum Beispiel besagte Nirvana 1989, wenige Monate vor deren Durchbruch mit „Nevermind“, nach Herrenhausen geholt).

„Asche zu Asche“

Gespielt wurde drinnen, natürlich, nicht auf dem legendären Freigelände, dafür war es sowieso zu kalt, sondern im Club selbst, der gerade mal 400 Personen fasste und nicht einmal ausverkauft war.

Aber wer da war, erlebte genau das, was Rammstein bis heute auszeichnet: die kalkulierte Provokation, das Lied „ Rammstein“ („Ein Mensch brennt“) zum Start, die stoischen Mienen der Musiker, die im krassen Gegensatz stehen zu dem auf klangliche Überwältigung setzenden Sound. Lang war das Konzert nicht; so viele Lieder hatte die Band noch nicht, aber schon viele wichtige: „Wollt ihr das Bett in Flammen sehen?“, „Asche zu Asche“, „Du riechst so gut“ ...

Keyboard auf Stahlfedern

Ein eindringliches Konzert. Der muskulöse Frontmann Till Lindemann trug ärmelloses Kettenhemd, spuckte seine Texte aus und prügelte sich damals schon ständig auf die Oberschenkel. Keyboarder Flake Lorenz war zwar noch nicht auf dem Laufband unterwegs, sondern hatte stattdessen als Schikane sein Instrumente auf dicke Stahlfedern geschraubt, die bedenklich wankten.

Und das Spiel mit dem Feuer gab es natürlich auch schon – mit selbstgebastelten Flammenwerfern. Aus umfunktionierten alten Feuerlöschern. In einem Club mit einer Deckenhöhe von nicht einmal vier Metern. Als der Spuk vorbei war, roch es nach verbranntem Haar.

„Die makabren Texte sind es, mit denen uns Rammstein das Fürchten lehrt – die Instrumente sind es wahrhaftig nicht“, schrieb hinterher der lokale Kritiker: „Sie erzeugen anstatt eines düsteren Klangteppichs gekonnte traditionelle Metalklänge, zu denen besser James Hetfield von Metallica hätte singen sollen.“ Fazit: „Zeilen wie ,Mein schwarzes Blut und dein weißes Fleisch’ und ihre Ausführungen wirkten schließlich nicht mehr provokativ, sondern abartig.“

Der Autor dieser Zeilen wiederum arbeitete damals noch auf der anderen Seite des Live-Geschäfts, als Club-Thekenkraft im Bad, zuständig auch für die Bestückung der Backstage-Kühlschränke mit Bier und anderen Getränken. Es reichte nie. Bands auf Clubtour sind durstig. Es reichte auch bei Rammstein nicht.

Auf ein Getränk mit Till Lindemann

Und so dauerte es nicht lange, dass der Hüne, der bis vor kurzem noch so böse gegrollt hatte, vor der Theke stand, freundlich bittend, typisch Ostpunk: „Hast du vielleicht noch etwas zu trinken? Wir haben doch nicht so viel Geld.“ Es gab noch Bier, er blieb an der Theke sitzen und plauderte mit Besuchern. Und es wurde noch sehr nett.

Das Konzert ist übrigens aus den Geschichtsbüchern getilgt: Im Internet findet man – egal ob auf der Rammstein-Fanseite oder bei setlist.fm – das Capitol als angeblichen Veranstaltungsort des Konzerts. Dort hatten Rammstein freilich bereits im Oktober 1995 gespielt, als Vorgruppe der Hamburger Electro-Waver Project Pitchfork. Und sie taten es 1996 wieder, erst im Tross von den Ramones, dann eigenständig. 1997 ging es dann schon in die Music Hall. Der Aufstieg war unaufhaltsam. Die Pyrotechnik ist nicht mehr selbstgebastelt, und das Bier reicht vermutlich auch. Aber das ist eine andere Geschichte.

Von Stefan Gohlisch