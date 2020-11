Hannover

„Ich habe nie gedacht, dass ich mich dafür gerade machen muss, meinen Beruf auszuüben und vor Leute aufzutreten“, sagt Fury-Drummer Rainer Schumann: „Es ist eine Scheißsituation.“ Die aber ein wenig besser wird; eine Initiative namens „Save our Music“ macht es möglich.

Sie organisiert – unter anderem mit finanzieller Unterstützung vom Kulturbüro der Stadt – zunächst 16 Konzerte im Dezember. Das Astor-Kino und die Fußballkneipe Nordkurve sind die Veranstaltungsorte. Unter anderem swingt Juliano Rossi mit Lutz Krajenski, rappt Spax, kommen die Extrabreit-Rocker Kai Havaii und Stefan Kleinkrieg zur Lesung mit Musik, sind zwei Abende hannoverschen Musikerinnen wie Noam Bar und Denise M’Baye gewidmet.

Der psychologische Effekt

Ursprünglich war der Start der Reihe für Mitte November geplant, bei Einhaltung der bislang geltenden Hygieneregeln. Dann kam der zweite Lockdown, und es musste umdisponiert werden; flexibel ist die Branche ja: „Wir sind es gewohnt, über unsere Grenzen und Kräfte hinauszugehen“, sagt die Musikerin Tinatin Tsereteli, die das Projekt mit dem Musikmanager Torsten Block initiiert hat. Und sollten die Veranstaltungen im Dezember nicht möglich, dann halt im neuen Jahr: „Sie werden stattfinden“, versichert Block.

Die Konzerte Das sind die bislang geplanten Konzerte von „Save our Music“: 1. Dezember: Hagelslag (Jazz/Funk) Nordkurve, 15 Euro. 3. Dezember: Tinatin (Songwriter), Astor, 20 Euro . 4. Dezember: Triple S Café mit Thorsten Wingenfelder, Martin Huch und Die Landschaft (Songwriter, New Country), Nordkurve, 20 Euro. 5. Dezember: Schumann (Pop), Nordkurve, 20 Euro. 7. Dezember: Spax (Hip-Hop), Astor, 20 Euro. 8. Dezember: Jon Flemming Olsen (Songwriter), Astor, 20 Euro. 9.1 Dezember: Cream Flow (Songwriter), Astor, 20 Euro. 10. Dezember: Jan Loechel (Songwriter), Astor, 20 Euro. 11. Dezember: Diana Babalola (Pop), Nordkurve, 15 Euro. 14. Dezember: Juliano Rossi feat. Lutz Krajenski (Swing), Astor, 20 Euro. 15. Dezember: Women in Music mit Agnes Hapsari, Anja Ritterbusch, Anna Selvadurai und Noam Bar (Pop) Astor, 20 Euro. 16. Dezember: Women in Music mit Denise M’Baye, Germaid Ponge, Inna Vysotska und Sobi (Pop), Astor, 20 Euro. 17. Dezember: Emerson Prime (Progressive Pop), Astor, 20 Euro. 18. Dezember: Kai Havaii & Stefan Kleinkrieg (Lesung mit Musik), Nordkurve, 20 Euro. 21. Dezember: Matthias Brodowy & Band (Pop), Nordkurve, 20 Euro. 22. Dezember: Thilda, Isabelle Gebhardt (Songwriter) Astor, 15 Euro. Der Vorverkauf hat begonnen: tickets.neuepresse.de

Tsereteli und Block sehen sich auf einer Mission: die zwangsverstummte Kulturbranche wieder hörbar machen, deren 1,8 Millionen Beschäftigten in einem normale Jahr wie 2019 immerhin 174,1 Millionen Euro erwirtschaften – im Gegensatz zur Autoindustrie mit 854.000 Beschäftigten und 153,4 Millionen Euro Umsatz. Block erinnert auch an den psychologischen Effekt: „Die Verunsicherung und Angst potenzieller Ticketkäufer ist groß“ – und sie werde mit jeder abgesagten Veranstaltung größer. „Seit Ende Februar liegt unsere Branche brach“, so Block.

Im Frühsommer wartet der Waterloo-Biergarten

Die Botschaft scheint bei der Politik angekommen zu sein. Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic kündigte bei der – digitalen – „Save our Music“-Pressekonferenz an, dafür kämpfen zu wollen, dass die vom Bundesinnenminister Olaf Scholz jüngst angekündigten Hilfen fließen werden, so unbürokratisch wie möglich. Mehr noch: „Es muss ein Restart-Programm für die Kultur geben.“ Denn wenn diese Säule des gesellschaftlichen Zusammenhalts zusammenbreche, breche auch die Gesellschaft zusammen.

Für Hannovers Stadtpolitik versprach er, dass der Schwerpunkt der Anstrengungen im November auf dem Kulturbereich liegen werde. Und sowieso: Trotz des Defizits von 360 Millionen Euro durch Corona, werde der Kulturhaushalt der einzige sein, der nicht gekürzt wird. Das ist festgeschrieben im Entwicklungsplan, der im Rahmen der Kulturhauptstadt-Bewerbung aufgelegt wurde.

Die „Save our Music“-Veranstalter wären schon froh, wenn es auch Förderung vom Land gebe, für Veranstaltungen bis in den Frühsommer hinein. Als erste Open-Air-Location stehe der Waterloo-Biergarten bereit.

Von Stefan Gohlisch