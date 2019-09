Hannover

Aus familiären und gesundheitlichen Gründen verlegen SDP ihre für 2019 geplante Tour ins Frühjahr 2020. Auch die Auftritte in Hannover sind betroffen. Wie die Band soeben selbst bekannt gegeben hat, muss ihre für den Herbst geplante „Die Unendlichste Tour“ verschoben werden. Aus gesundheitlichen und familiären Gründen werden die 20 Shows, von denen aktuell bereits neu restlos ausverkauft sind, ab Ende März 2020 nachgeholt.

Hier das offizielle Statement der Band: "Wir haben uns sehr auf unsere Tour im Herbst dieses Jahres gefreut. Ihr euch scheinbar auch, wenn wir uns die vielen jetzt schon ausverkauften Shows anschauen. ABER: Wir müssen die Tour verschieben. Dag ist es aus sehr persönlichen Gründen nicht möglich, die noch anstehenden Termine in 2019 zu spielen. Familie & Gesundheit gehen vor - hier braucht es noch Zeit, um dann mit euch in 2020 wieder voll durchstarten zu können. Danke euch allen für euer Verständnis und eure Rücksichtnahme in dieser für uns schweren Situation.

Die GUTE Nachricht ist: Die Termine im Februar 2020 finden statt und auch die 2019 Termine werden alle rund um den April 2020 nachgeholt, es steht für jeden Termin ein Nachholtermin fest! Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit! Es ist kein Umtausch oder ähnliches nötig - ihr könnt einfach mit dem alten Ticket zur neuen Show!“

SDP - Nachholtermine "Die Unendlichste Tour 2019"

26.03.20 Linz - Posthof

- Posthof 27.03.20 Zürich - X-TRA (AUSVERKAUFT)

- X-TRA (AUSVERKAUFT) 02.04.20 Münster - Münsterlandhalle

- 03.04.20 Düsseldorf - Mitsubishi Electric HALLE (AUSVERKAUFT)

- HALLE (AUSVERKAUFT) 04.04.20 Berlin - Max-Schmeling-Halle (AUSVERKAUFT)

- Max-Schmeling-Halle (AUSVERKAUFT) 05.04.20 Stuttgart - Schleyerhalle

- 11.04.20 Frankfurt - Jahrhunderthalle (AUSVERKAUFT)

- Jahrhunderthalle (AUSVERKAUFT) 12.04.20 Würzburg - s. Oliver Arena

- s. 13.04.20 Freiburg - Musikklub in der SICK-ARENA

- Musikklub in der SICK-ARENA 16.04.20 München - Zenith (AUSVERKAUFT)

- Zenith (AUSVERKAUFT) 17.04.20 Hannover - Swiss Life Hall (AUSVERKAUFT)

- (AUSVERKAUFT) 18.04.20 Hannover - Swiss Life Hall (ZUSATZSHOW)

- (ZUSATZSHOW) 19.04.20 Hamburg - Sporthalle (AUSVERKAUFT)

- Sporthalle (AUSVERKAUFT) 22.04.20 Leipzig - Haus Auensee (AUSVERKAUFT)

- Haus Auensee (AUSVERKAUFT) 23.04.20 Regensburg - Donau-Arena

- Donau-Arena 29.04.20 Bremen - Pier 2 (AUSVERKAUFT)

- Pier 2 (AUSVERKAUFT) 30.04.20 Siegen - Siegerlandhalle

01.05.20 Saarbrücken - E WERK

- E WERK 02.05.20 Erfurt - Thüringenhalle

- Thüringenhalle 03.05.20 Wien - Gasometer

Von NP