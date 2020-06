Hannover

Diese Jungs haben im Keller „Ne Leiche“ – seit diesem Hit von 2010 sind Dag-Alexis Kopplin und Vincent Stein alias SDP mit ihren Hip-Hop-Grenzüberschreitungen eine feste Größe in der deutschsprachigen Musikszene. Ihre „Unendlichste Tour“ fand wegen Corona ein vorläufiges Ende. Jetzt kommen sie zweimal zu Hannovers Autokultur.

Wie ist es Ihnen ergangen die vergangenen Monate?

Ich habe das Beste daraus gemacht, weil ich zum Glück von den krassen Auswirkungen nicht betroffen bin: Keiner aus meinem Umfeld ist jetzt arbeitslos oder schwer erkrankt. Trotzdem kommt man schnell wieder in so einen Stressmodus, wenn man nicht aufpasst.

Es gibt viel zu tun im Nichtstun … Aber wir sprechen ja miteinander, weil Sie wieder etwas zu tun haben.

Zum Glück! Wir scharren alle schon mit den Hufen, nicht nur Vincent und ich, sondern auch die ganze Band und die Crew, dass es endlich wieder on the Road geht.

„Wir haben Bock“

Für die Band ist es vermutlich eine größere finanzielle Notwendigkeit als für Sie.

Absolut, und das haben wir natürlich auch auf dem Schirm. Wenn wir keine Lust auf Bühne hätten, müssten Vince und ich das nicht machen. Aber wir haben Bock. Und es geht darum, dass Leute zu den Konzerten kommen können; die haben auch lange genug gewartet. Und es geht darum, dass die Crew und die Band ein bisschen Knete verdienen. Die Veranstalter auch. Es ist eine Win-win-win-Situation, unabhängig davon, ob da groß Kohle für uns als Bandleader herumkommt. Wir haben andere Möglichkeiten, Rücklagen zu bilden.

Die anderen nicht?

Nein, die Techniker nicht, die Musiker – die ja zum Teil in mehreren Bands spielen, deren Konzerte auch ausfallen – auch nicht. Bei denen muss der Laden brummen; sonst wird es heftig.

„Die ,Unendlichste Tour’ wird ihrem Namen gerecht“

Ihre „Unendlichste Tour“ hat ein unrühmliches Ende gefunden…

Die Geschichte ist kompliziert. Wir mussten einen Teil der Tour ja aus privaten und gesundheitlichen Gründen ins Frühjahr verschieben. Das konnten wir gerade noch beenden, bevor die ganzen Verbote kamen. Die nächsten Konzerte wären dann im April gekommen; die fielen wegen Corona aus. Dann haben wir die Konzerte in den Spätsommer/Herbst verschoben – bis sich abzeichnete: Moment, Corona dauert ja länger. Und wir haben noch einmal verschoben. Das heißt: Wenn die Konzerte 2021 stattfinden, haben die Leute teilweise zwei Jahre auf ihren Tickets gehockt und gewartet. Da wird die „Unendlichste Tour“ ihrem Namen wirklich gerecht.

Wie, glauben Sie, wird es?

Ich rechne mit einer unglaublichen Energie. Aber auch schon bei den Autokonzerten. Die werden ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Wir haben uns vieles ausgedacht, was man in dieser Spezialsituation Autokonzert machen kann.

Pyro geht. Aber Ihre typischen T-Shirt-Kanonen werden schwierig.

Solange es nur Textilien sind… Man sollte vielleicht kein Merchandising aus Metall verschießen. Über Autos kann man auch nicht drüberlatschen. Wir haben uns die Konzerte von unseren Freunden wie Sido und Alligatoah extra nicht angeguckt, um keine Industriespionage zu betreiben und eigene Ideen zu haben. Aber wir haben uns mit ihnen unterhalten, wie es so war. Natürlich wäre es schöner, wenn die Leute dicht an dicht nebeneinanderstehen könnten. Aber vieles ist schöner als die Corona-Zeit jetzt. Aber sie sagen eben auch, es sei eine historische Erfahrung gewesen. Irgendwann blickt man zurück: „Weißt du noch, 2020, diese Autokino-Konzerte? Weißt du noch damals, als wir die Leute nicht mehr sehen mussten – endlich?“ (lacht)

„Wir werden das nie vergessen“

Sie geben vier Autokonzerte, zwei davon in Hannover. Wie kommt’s?

Wir haben ein paar Liebeleien mit Städten, und Hannover gehört ganz klar dazu. Auf unserer ersten Tour war das Capitol eine der ersten Stationen, die ausverkauft waren. Dann die erste Doppelshow. Jetzt spielen wir in Hannover zweimal in der Swiss-Life-Hall. Hannover liebt uns, und wir lieben Hannover auch. Und auch jetzt war Hannover schnell am Start, auch mit der Zusatzshow. Und jetzt belassen wir es bei diesen Konzerten. So bleibt es etwas Besonderes. Denn die Leute haben auch Anderes zu tun, als den ganzen Sommer ein Autokonzert nach dem anderen zu gucken. Es wird schon krass. Ich denke, wir werden das auch nie vergessen.

Worauf kann man sich bei Ihnen einstellen?

Es wird schon special. Wir spielen ja nie nur das aktuelle Album, sondern eine geile Best-of-Zusammenstellung, Lieder, auf die wir Bock haben, auf die die Leute Bock haben, die einen Sinn im Set ergeben, denn wir wollen auch eine Spannungskurve haben. Mal holen wir die Akustikgitarren raus; dann gibt es wieder das volle Brett. Es wird eine krasse Mischung – so wie wir es uns als Fans bei anderen Konzerten auch immer gewünscht haben. Das Autokonzert wird ein bisschen knackiger als die reguläre Tour; bei der nehmen wir uns immer sehr viel Zeit. Aber wir geben alles, dass es auch vor Autos ein amtliches SDP-Konzert wird.

SDP spielen am 19. und 20. Juni bei Hannovers Autokultur auf dem Schützenplatz. Für das Konzert am 19. gibt es noch Karten. Sie kosten ab 91,99 Euro pro Auto.

Die beiden für Ende August geplanten SDP-Konzerte in der Swiss-Life-Hall wurden auf den 19. und 20. Mai 2021 verlegt.

Von Stefan Gohlisch