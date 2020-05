Revolverheld rocken die Autokultur

Hannover

Revolverhelds erste Show auf dem Schützenplatz wurde innerhalb weniger Stunden ausverkauft. 1000 Autos füllen nun das Areal, und am Sonntag werden es nochmal so viele werden.

„Freunde bleiben“ mit Johannes Strate und der Band. Der Frontmann mit der sonoren Stimme ist in Plauderlaune: „Das klingt wunderschön, das Gehupe!“, und Bassist Chris ergänzt: „Nach dem Konzert abgeschleppt werden, bekommt eine völlig neue Bedeutung.“

Was anfangs noch nach Distanz zu der neuen Situation klingt, werden die Helden über den Abend ernster nehmen. Die weiblichen Fans sind in der Mehrzahl, das zeigen die Schlangen vor den Toiletten und die Blicke in die Fahrzeuge. Denn die Zuschauer können sich in ein Video-Meeting einwählen, die Livestreams aus ihren Autos erscheinen auf den Leinwänden. Intime Momente mit viel Begeisterung.

Revolverheld ist ein Sextett, sie rocken mit drei Gitarren, die Bläser und Streicher werden vom Keyboarder eingeflogen. Ihr Debüt-Album nahmen sie einst im hannoverschen Horus-Studio auf.

Lüttje Lagen haben sie beeindruckt

Die Lüttjen Lagen auf dem benachbarten Schützenfest haben sie damals schwer beeindruckt und ließen sie den Heimweg kriechend antreten, erinnern sie sich. Ihr Song „Das kann uns keiner nehmen“ fast auch solche Erfahrungen zusammen.

Hin und her gerissen zwischen den unterhaltsamen Zwischentönen und den notorischen vier Deutschpop-Akkorden, bewundert man die Nonchalance der Band. „Immer in Bewegung“ rockt, „Meine Liebe ist da draußen, in den Straßen, diesen tausend“, fleht Strate eindrucksvoll.

Der 40-Jährige ist kein Gesangswunder, aber er transportiert seine Eindrücke glaubwürdig. Seine Texte sind nachdenklich, offen und ehrlich und beschreiben die Gefühle zwischen Teenager-Erinnerungen und Erwachsenen-Romantik.

Es wird freudig gefeiert

In „Bands deiner Jugend“ singt Johannes „Ich kann verstehen, dass du sauer bist, enttäuscht und frustriert, dass du nicht weißt, wohin mit all deiner Wut“. Sie beenden das Lied mit „Don’t Stop Believin’“, einer gelungenen Journey-Reminiszenz.

Revolverheld ist durchaus eine politische Band. Sie sagen oft ihre Meinung. Doch heute gibt es dafür keinen Grund, es wird freudig gefeiert und humorvoll kommuniziert.

Pappelsamen schweben in der Dämmerung über den Schützenplatz, setzen der Lichtschau ungeplant die Krone auf. Wir sind Heldens „Denkmal“ ist ein gelungenes Coverstück, „Ich werde nie erwachsen“ ein trotziges Versprechen.

Das war ein „überraschend grandioser Abend!“, platzt es nach 100 Minuten starker Musik aus Johannes Strate heraus. Möp, Möp, Möp antworten die Autos.

Von Kai Schiering