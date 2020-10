Hannover

Die Corona-Pandemie macht es auch für Filmfestivals schwer: In das Kino im Künstlerhaus passen sonst 159 Personen. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Zuschauerzahl in diesem Jahr auf 40 Personen pro Vorführung begrenzt. Deshalb hat sich das achtköpfige „Perlen“-Filmfestival-Team ein neues Format überlegt, um die Filme mit queeren Themen, trotzdem zeigen zu können: Zusätzlich zum neuntägigen Live-Filmprogramm im Künstlerhaus werden in diesem Jahr 35 Filme Online präsentiert – das Online-Filmprogramm läuft bis zum 01. November.

„Wir organisieren das Filmfestival, weil wir Sichtbarkeit für queere Themen schaffen wollen“, sagt Organisator Christopher Kühne (30). Dies sei auch in Zeiten von Corona wichtig, sodass das Kurzfilmprogramm ab Montag, 26. Oktober, über die Videoplattform Vimeo abrufbar sein wird. Der Preis für das digitale Kinoticket kostet fünf Euro.

Quelle: Peschke

35 internationale Kurzfilme im Online-Programm des Festivals

Gezeigt werden Filme mit verschiedenen Themen wie Liebe, Outing, Intersexualität, Religion oder Dating. Die Filme sind international und wurden vom Festivalteam ins Deutsche übersetzt und untertitelt. Die 35 Kurzfilme sind in Kategorien unterteilt: Die Zuschauer können wählen zwischen Filmen mit Trans- bzw. Intersexuellen-Themen, schwulen Themen, lesbischen Themen und Vorfilmen, die in der vergangenen Woche im Live-Programm im Künstlerhaus gezeigt wurden.

„Der Weg zum Regenbogen“ war das Finale des Live-Programms

Im Live-Programm wurden neun Tage lang Spielfilme, Dokus und Kurzfilme in 26 Vorstellungen im Künstlerhaus gezeigt. Darunter auch die Dokumentation „Der Weg zum Regenbogen“, ein Abschlussfilmprojekt von drei Studierenden des Masterstudiengangs Fernsehjournalismus an der Hochschule Hannover. Der Film von Theresa Möckel, Ramona Lengert und Dennis Remmers wurde am Samstag als Abschluss des Live-Filmfestivals uraufgeführt.

„Noch nicht gleichgestellt“ – Film über Regenbogenfamilien

Die Dokumentation portraitiert drei gleichgeschlechtliche Paare und deren Familienleben. Die Regenbogenfamilien zeigen die Vielfalt der heutigen Familienformen auf und gleichzeitig die rechtlichen Hürden, die es nach wie vor für gleichgeschlechtliche Paare bei der Familiengründung gibt. „Die rechtlichen Hürden zeigen, dass wir noch nicht gleichgestellt sind“, sagte Kathrin Neunzig, eine der Protagonistinnen des Films am Samstag. Sie musste die langwierige Stiefkindadoption durchlaufen. Nur so konnte sie auch rechtlich Mutter des Kindes werden, das ihre Partnerin ausgetragen hat.

Darum, diesen Misstand aufzuzeigen, ging es den jungen Filmemacherinnen: „Als wir während der Recherche zu unserem Abschlussfilmprojekt an der Hochschule darauf aufmerksam wurden, wie schwer es lesbische und schwule Paare noch immer in der Familiengründung haben, war klar, dass das erzählt werden muss“, sagte Filmemacher Dennis Remmers (27).

Filmfestival bietet Austausch für queere Community

Dass das queere Filmfestival dafür eine geeignete Plattform ist, zeigte sich auch an der Diskussion mit den Filmemachern und Protagonisten im Anschluss an den Film: „Wir wollen einen Schutzraum bieten, indem sich die queere Community austauschen kann“, sagte Köhler.

Dass queere Filmfestival gibt es bereits seit 24 Jahren. Dass Filme auch Online gezeigt werden, ist eine Premiere.

Von Sophie Peschke