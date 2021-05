Hannover

Henry sitzt am Rechner und arbeitet. Oder er sitzt am Rechner und guckt Jiu-Jitsu-Videos, ohne sich selbst einen Deut zu bewegen. Höchstens mal zur Straßenbahn, Treppen rauf, Treppen runter. Webcam und Überwachungskameras zeichnen das auf. Kein interessantes Leben, aber das kann man ändern – und um solche Optimierungsversprechen dreht sich „#Bubble“, das neue Stück vom Quartier-Theater. Untertitel: „Optimize my Life“.

Die freie Gruppe aus Hannover, früher bekannt als Theater Erlebnis, hat sich in die schönen neuen Welten des Digitalen begeben – in Corona-Zeiten notwendig, hier aber auch mit verstärktem Erkenntnisinteresse: Das Medium ist die Botschaft. Also sind all die ästhetischen und optischen Filter auf den Selbstdarstellungsplattformen der sogenannten „sozialen Netzwerke“ das Thema der Gruppe um Tim von Kietzell, Julia Gentili und Inka Grund.

Ein Stück als Zoom-Konferenz

Ein Stück als Zoom-Konferenz, mit eingespieltem Bild- und Tonmaterial, Livetheater und Instagram-Filtern. Als erst einmal alle Zuschauer ihre Mikrofone auf lautlos gestellt haben, ertönt Fahrstuhlmusik, Stock-Fotos von geglückten Leben flirren vorbei. „Du willst dich optimieren? Dies ist dein Raum“, sirrt eine Stimme. „Feliz“ ist es, ein Algorithmus.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und was sie kann, will sie Beispiel zeigen. Ein Subjekt wird zum Objekt, und die Zuschauer haben die Wahl. In „Breakout-Rooms“, virtuellen Separées, müssen sie sich entscheiden: Wen soll Feliz kuratieren? Den Geschäftsmann Pascal, die schwangere Alina oder den faden Henry? Kaum gewählt, wird dieser (in reizender Naivität gespielt von Modou Diedhiou) in einen Kubus gebeamt, den eigentlichen Theaterraum. Dort nimmt auch Feliz Gestalt an, in Form von Inka Grund.

Ninia LaGrande greift ins Influencer-Phrasenschwein

„Du hörst nicht die richtige Musik. Und dieses Hemd ist doch gar nicht dein Geschmack“, muss er sich anhören. Der Algorithmus ist gnadenlos. Ein neuer Henry muss her, der wahre Henry. Hilfe gibt es per Wahlverfahren vom Publikum und von „Ina Insta“ – die hannoversche Autorin und Influencerin Ninia LaGrande gibt gallige Tipps aus dem Phrasenschwein der Beraterindustrie: „Ich analysiere in Echtzeit deine Insights“.

Als „Der Hebammer“ soll er durchstarten, Einwände („ich habe doch von Babys überhaupt keine Ahnung“) zwecklos. Ein schönes ästhetisches Experiment hat das Quartier-Theater auf die Beine realisiert, ein Zerrspiegel des Mediums, in dem es das tut.Willkommen im neuen Leben, bei dem das Individuum sich gerne verwischt, wenn es denn der Reichweite dient.

Weitere Vorstellungen am 7., 8. und 9. Mai sowie am 11., 12., 18. und 19. Juni. quartier-theater.de

Von Stefan Gohlisch