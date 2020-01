Hannover: Premiere für „Die Unberührbaren“

Hannover

„Hikikomori“ – so nennen die Japaner Menschen, die sich vollständig von der Außenwelt abkapseln und ihre Wohnung nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Beileibe kein Einzelfall: Mehr als eine Million soll es in Japan bereits geben. Auch hierzulande greift die Vereinsamung um sich, wächst die Zahl der Single-Haushalte, findet sozialer Kontakt oft nur noch virtuell statt. Da erscheint es nur logisch, dass das Theater Fensterzurstadt als dritte „Reise in die Intimzone“ ihrer Trilogie „Inside – Outside – Nowhere“ (nach „Mein Leben als Frau“ und „Das Pornoding“) nun das Thema ‚Asexualität’ aufgreift.

Aus Interviews und Recherchen zum Thema hat das Ensemble eine Reihe von Texten ausgewählt und erarbeitet. „Die Unberührbaren“ heißt die daraus entstandene Inszenierung, die am Freitag in der Alten Tankstelle Premiere hatte. Sie erzählt von Menschen, die ein Leben ohne sexuelle Interaktion führen, sei es, weil sie die Berührung anderer scheuen, weil ihnen jegliches sexuelles Verlangen abhanden gekommen ist – oder niemals da war.

„Die Nächte sagen was anderes“

„Ich möchte auch mutig sein und angstfrei, aber die Nächte sagen was anderes“ – mit diesen Worten beschreibt Horst Meister das Gefühl, als alter Mensch langsam unsichtbar für die Gesellschaft zu werden. Sein Auftritt kurz vor Schluss ist einer der berührendsten Momente des Abends, an dem das Ensemble zwischen gelungenen Bildern und etwas einfallsarmen Rezitationen schwankt.

Im Schneesturm fröstelt auch der Zuschauer und wenn Carsten Hentrich und Elisabeth Frank ihre vorsichtige Annäherung ausführlich besprechen, ist das ein beklemmender Moment. Sehr schön auch die „Free Hugs“-Schilder tragenden Gestalten, die mit einladend ausgebreiteten Armen wie Zombies auf ihr „Opfer“ zu taumeln. Die Wellblechhütte auf der Bühne wird vielseitig genutzt, dient mal als Partyhütte, mal als Sauna – und auch als Rückzugsraum eines „Hikikomori“. Das Premierenpublikum jedenfalls war hörbar froh, für diesen Abend die eigenen vier Wände verlassen zu haben.

Bewertung: 3/5

