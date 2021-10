Hannover

Dass ist ein Klassiker in modernem Gewand. In „Frankenstein oder eine Frischzellenkur“ geht es um große Themen: Schöpfer und Schöpfung. Was macht den Menschen zum Menschen und was macht ihn zum Monster? Im ausverkauften Ballhof Eins feierte das Theaterstück ziemlich beklatschte Premiere.

Stephen Hawking ist auch dabei

Regisseurin Clara Weyde hat der Literaturvorlage von Mary Shelley neues Leben eingehaucht und schickt dazu fünf „Maryzellen“ auf die Bühne. Wesen in weinroten Kleidern, die über Evolution, Naturkatastrophen und die Verantwortung des Menschen philosophieren. Von der Büchse der Pandora über den Original-Frankenstein bis zu Stephen Hawking und der Rolle des Menschen im Kosmos. Alles dabei.

Das ist abstrakt und hört sich anstrengend an. Die Art der Inszenierung und des Spiels ist aber durchweg unterhaltsam. Von einer „Welt, die deiner Generation unglaubliches Leid bringen wird“ schreibt eine Mutter ihrem Kind.

Wenn die Babys schreien

Erschütternd und traurig, doch was ist das? Gelächter im Publikum. Geht doch nicht. Das Kind reagiert mit extralautem Kreischen und Heulen derart überzogen, dass es für einen von vielen tragikomischen Momenten in diesem Stück sorgt.

Und wenn Frankenstein dann tatsächlich zum Leben erweckt wird, geschieht das mithilfe von künstlichen Gliedmaßen und, ja, einem Funken sprühenden Toaster. Dazu wird dann das Geschöpf in einem Moment auf die Bühne geworfen, als keiner damit rechnet. Überraschungsmomente, Witz und Selbstironie – langweilig wird es hier jedenfalls nicht.

Die Grenzen der Wissenschaft

Natürlich werden viele Themen nur angerissen und sind dadurch nicht allzu pointiert. Das ist Schwäche und Stärke zugleich. Es werden Fragen gestellt, die nicht der Darsteller, sondern der Zuschauer beantworten soll. Der Mensch als Zusammensetzung kleinster Teilchen im Universum – sollte er selbst als Schöpfer auftreten? Oder lieber gleich in den Gebärstreik gehen? Brücken, die der Theaterbesucher selbst schlagen muss. Welche Grenzen darf Wissenschaft überschreiten und wird sie die Zukunft als Utopie oder Dystopie gestalten? Und welche Grenzen darf eine Inszenierung bisweilen unterschreiten?

Eine Premiere mit großen Fragen und immerhin aktuellem Bezug – und jetzt wissen zumindest die Zuschauer, was sie mit einem Toaster eigentlich für ein Multitool zuhause haben.

Von Gunnar Gerold