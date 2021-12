Hannover

Die seltsamen Menschen tragen Unterwäsche und Virtual-Reality-Brillen. Sie sind erstarrt in irritierendem Tun und doch sehr beweglich. So springen sie dem Betrachter in Cumberland ins Auge, auch dank archaischem 3D-Verfahren, in der nur dreitägigen Pop-up-Ausstellung „Loading ...“.

Erst eine sogenannte „Anaglytenbrille“ (mit roten und blauen Gläsern) macht die Bilder und Videoarbeiten von Sulafa Jijazi lebendig. Man kann das als ironische Volte lesen in einer Ausstellung, die sich um das wahre und das falsche Leben zwischen Analogem und Digitalem dreht.

Lesen Sie hier: Schriftsteller Deniz Utlu zu Gast in Cumberland

„Loading ...“, so die in Damaskus geborene Berliner Künstlerin, stehe in ihrer Empfindung für den „Ort, an dem ich Ruhe und Besinnung finden kann, bevor der Fluss der digitalen Inhalte wieder die Oberhand gewinnt“.

Im Gegensatz steht diese Ausstellung, die, weitgehend abgedunkelt, zu meditativen elektronischen Klängen mit gezielter Beleuchtung den Blick aufs Wesentliche, nämlich die Kunst, lenkt: Bilder von der Klarheit klassischer Holzschnitte, mit Symbolen des Digitalen und einem frappierenden Gefühl einer Gesellschaft in Isolation.

„Loading ...“: nur noch am 11. und 12. Dezember von 18 bis 20 Uhr in Cumberland.

Von Stefan Gohlisch