Hannover

Es ist ein Jubiläum mit weinendem Auge: Der Poetry Slam in der Staatsoper Hannover wird zehn Jahre alt. Das sollte eigentlich schon Ende Juni groß gefeiert werden, doch auch hier kam die Covid-Pandemie in die Quere. Nun also jetzt: Zum 34. Mal heißt es „Macht Worte!“

Nur eine begrenzte Zahl an Zuschauern ist erlaubt, und trotzdem ist die Oper wieder ausverkauft. Tobias Kunze, eigentlich auch als Künstler an diesem Abend vorgesehen, moderiert den Slam mit Henning Chadde und anstelle von Jan Egge Sedelies. Der ist am Mittwoch 40 Jahre alt geworden, und einen Tag vorher noch dazu Vater! Gratulationen aus den Reihen, die Moderatoren nehmen eine Video-Grußbotschaft zusammen mit dem Publikum auf.

Armstrong mit Loop-Station

Die Auswahl der Slammer ist gelungen. Den Anfang macht Gitarrist und Sänger August Klar. „Ich hatte eine 4+ in Musik, und jetzt stehe ich hier!“, tönt er stolz. Mit seiner Loop-Station nimmt er Gitarrenklänge und seine Stimme auf, ähnlich wie der Kollege Ed Sheeran. „Ein Song für euch und für China; er bedeutet mir viel“. Und dauert etwa 20 Sekunden. Herrlich. Eine halbe Minute Armstrong-Jazz hat er auch mit dabei. Sensationell der musikalische Witz, kurz und prägnant. Ein richtig guter Einheizer ist August.

Es wird eine verkürzte Veranstaltung werden, nur 90 Minuten und ohne Pause, die Abstimmungen entfallen ebenfalls. Den Slam-Knigge kennt nicht jeder Besucher, „Handys aus“, muss Tobias die Zuschauer ermahnen. Leider zerrt auch die Gesangs-Anlage in der Oper, nun ja, jeder Neustart hat es schwer. Der deutschsprachige Meister im Poetry Slam, Friedrich Herrmann, hat die Corona-Zeit wartend verbracht. Er ist auch vor kurzem Vater geworden – allerdings „von einem Buch“.

Galgenhumor und Außenseiter-Gefühle

Die Akteure und Poetinnen sind froh, wieder auf einer Bühne zu stehen, das merkt man ihnen an. Tanasgol Sabbagh aus Berlin freut sich über das Mikrofon, auf dem ihr Name steht. Ansonsten ist die Beschreibung ihres türkischen Familienlebens geprägt von Unsicherheiten und Außenseitergefühlen. Das nimmt mit und macht nachdenklich.

Leticia Wahl wiederum hält sich lieber an die Philosophie Erich Fromms – man muss sich erst lieben können, um andere zu lieben. „Das trifft auf mich zu, deswegen habe ich zwei Freunde“. Slapstick, Galgenhumor und starke Worte, die Zuschauer sind begeistert, jeder Künstler bekommt viel Beifall. Für Geschichten über Flüchtende, die an den Grenzen Europas scheitern (Tanasgol), und über Gewalt gegen Frauen: „Ich identifiziere mich als Frau und nicht als Opfer, obwohl es manchmal wie die Faust aufs Auge passt“, murmelt Leticia.

Und zum Abschluss gibt sie dem Publikum noch eine Frage mit auf den Weg: „Darf man mit einer Menstruationstasse eigentlich fliegen?“

Von Kai Schiering