Mit einer Maske auf der Bühne zu sprechen, ist ungewohnt, entschuldigt sich Moderator Henning Chadde noch am Freitagabend. Und erklärt die Verlegung des „Gold Slam“ vom Gartentheater in die nicht minder schöne Orangerie. Eine aktuelle Wetterwarnung liegt vor, mit Starkregen und Blitzen. Die Veranstalter sind vorbereitet, denn auch Innen muss das Sicherheitskonzept funktionieren - zwei große Abzugsschläuche tauschen die Luft über die Hallendecke aus, die Sitzplätze sind auf Abstand, Masken sind beim Betreten gefordert. Doch die Macht-Worte-Fans sind aufgeräumt und haben keine Berührungsängste.

„Zum Goldenen Schmied“, das sind Fatima Moumouni aus München und Laurin Buser aus Zürich, die amtierenden deutschsprachigen Team-Champions im Poetry Slam. Ein virtuoses Doppel, das zweistimmig und synchron mit einem Singsang über die Epidermis und andere Abgrenzungen philosophiert. Eine Slam-Show mit weisen Gedanken: „Man kann nur mit der Sprache goldene Himmel konzipieren“.

Professionell und konzentriert wandern die beiden durch ihre Zuspitzungen. Busers Text über das letzte männliche nördliche Breitmaulnashorn, vorgetragen an den passenden Stellen in Schwyzerdütsch, ist so urig wie traurig. Fazit: Der Mensch ist ein skrupelloser Wilderer. Moumouni rappt gut „für eine Frau, aber sie ist ja auch schwarz“, weiß sie und entblößt damit beide Klischees. Sie sind ein gutes Team, einfache, wirkungsvolle Beats werden eingespielt, dazu sprechen sie schnelle und intelligente Rap-Texte, die 120 Zuschauer sind im Empfangsmodus.

Zum Goldenen Schmied: Fatima Moumouni und Laurin Buser dichten wetterbedingt in der Orangerie. Quelle: Michael Wallmüller

Bei einem „jüdischen Mann und einer muslimischen Frau, da bekommt man Fördergelder. Zumindest in der Schweiz“. 100 Minuten gute sprachliche Unterhaltung, die beiden haben perfekt in die Orangerie gepasst, viel Beifall für „Zum Goldenen Schmied“.

Sexualkunde im Gartentheater

Am Folgetag steht der Poetry Slam, die „Dichterschlacht“, auf dem Programm. Zwei Vorstellungen gibt es, beide sind mit gut 230 Besuchern ausverkauft. Es ist das siebte „Macht Worte!“-Gastspiel im Gartentheater, und sofort wird es profan: „Halt einfach dein dummes Maul“. So heißt Hinnerk Köhns Programm über ungebetenen Besuch aus München. „Aale, lecker, lecker Aale!“, beschreit und beschreibt er den Fischmarkt-Rundgang. Das ist ein Beginn mit Schwung, das Publikum zählt runter, „drei, zwei, eins, null“, 79 Punkte hat es für ihn übrig.

Lara Ermer gibt beruflich Sexualkunde-Unterricht in Schulen. Und jetzt im Gartentheater. „Ich bin kein netter Mensch!“, warnt sie bei „Let’s talk about Sex!“, ihrem Programm über junge Menschen und Anfängerfehler beim Sex – „am Ende gibt es eine Teilnehmer-Urkunde“.

Kopf-Kompost, weltweit

„Macht Worte“ passt hervorragend in das Gartentheater Herrenhausen, die saloppen Moderatoren Henning Chadde und Jan Egge Sedelies können zwar noch immer nicht die Publikumsbewertungen fehlerfrei zusammen rechnen, doch die Zuschauer helfen gerne. In zwei Poetry-Runden soll ein Sieger gekürt werden, die Gartenpoetin oder der Gartenpoet 2020. „Die Gedanken“ von Kolja Fach aus Hamburg „sind frei – von Inhalt“: Hass-Kommentare im Internet und die ganzen Trolle – „Kopf-Kompost“, nun auch weltweit zu genießen.

Der spätere Sieger: Kolja Fach (rechts) gewinnt den Slam im Gartentheater, links die Moderatoren Jan Egge Sedelies und Henning Chadde. Quelle: Michael Wallmüller

„Als ich das erste Mal auf einer Raststätte vergessen wurde“, beginnt Leticia Wahl aus Kassel ihren Auftritt, ein witziger Einstand. Die ausgewogene Punktevergabe lässt das Feld dicht zusammenrücken, das Niveau ist hoch, die Themen sind vielfältig. Flemming Witt wird in ein paar Wochen Vater, er liest einen Brief an sein ungeborenes Kind vor. Mit allen Peinlichkeiten und der ganzen Liebe.

Wer dem Poetry Slam beiwohnt, muss schnell im Kopf sein, aufnahmebereit und spontan: Kirchenlieder und Suizidgedanken, Intimfrisuren im Erlebnis-Bad: harter Tobak und viel Sprachwitz. Sexistische Songtexte wie „A-lalalala-long“ und „Blow my Whistle“ zwingen in die Reflexion. Die beiden Finalisten vom Nachmittag, Hinnerk Köhn und Kolja Fach sind auch in der Abendvorstellung ganz vorne, letzterer gewinnt schließlich den Wettstreit mit Verve und Persönlichkeit. Gewonnen hat jedoch auch das Publikum mit viel Spaß und prächtiger Unterhaltung.

Von Kai Schiering