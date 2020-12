Hannover

Die Planungsunsicherheit ist zu groß: Die Betreiber des Pavillons am Raschplatz haben beschlossen, das Kulturzentrum zum 31. Januar für öffentliche Veranstaltungen zu schließen

So wolle man es auch schaffen, „den Arbeitsaufwand in Zeiten von Kurzarbeit gering zu halten“, so Melissa Kespohl, die Sprecherin des Hauses, in einer Mitteilung. Die Kultur befindet sich letztlich seit März in einem dauernden Lockdown mit zwischenzeitlichen, dezenten Öffnungen. In der Kulturbranche geht ohnehin niemand ernsthaft davon aus, dass nach Ende der jetzigen Stilllegungen und den Lockerungen zu den Feiertagen der Betrieb auch nur in eingeschränktem Maße weitergehen könnte. Viel wahrscheinlicher gilt das Szenario, dass nach Weihnachten und Silvester die Fallzahlen wieder nach oben schießen und die Schließungen der Kulturbetriebe aufrechterhalten werden.

Anzeige

Lesen Sie hier: Die Kultur steht wieder still

Gesellschaftliche Diskussion müsse sein

Im Pavillon hatte man zuletzt das „Theater für Hannover“ realisiert: Im großen Saal konnten kleinere Bühnen wie das TaK und Desimos Spezial-Club mit strikter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln Veranstaltungen durchführen, die an den Stammplätzen nicht möglich gewesen wären.

Lesen Sie hier: Pavillon wird zum „Theater für Hannover“

Der Pavillon selbst hatte das Gros seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Eigene Projekte wie „Coding Da Vinci“ und das „Clinch“-Festival waren nur eingeschränkt oder gar nicht möglich.

Kespohl betont: „Die Gesundheit unserer Mitmenschen steht auch für uns an oberster Stelle.“ Aber sie mahnt auch: „Das nächste Jahr muss zum Anlass genommen werden, um zu hinterfragen, warum scheinbar Kunst, (Sozio-)Kultur, kulturelle und gesellschaftspolitische Bildung entbehrlich sind, wirtschaftliche Interessen gleichzeitig im politischen Handeln fokussiert werden.“

Von wms