Hannover

Er ist der Rationalist, sie der Gefühlsmensch. Das ist die Rollenverteilung von Friedolin Müller und Wiebke Eymess, zumindest auf der Bühne als Kabarettduo mit dem nicht zu kurzen Namen „Das Geld liegt auf der Fensterband, Marie“. Vielleicht auch im echten Leben als Paar. Man weiß es nicht und zweifelt es an, so genüsslich unterlaufen die Hannoveraner die Klischees bei ihrem Auftritt im „Theater für Hannover“ im Pavillon. Und dann singt er: „Du bist so sinnlich“. Und man lässt sich mit ihm übermannen und überfrauen vor lauter Gefühl.

„Nummernschieben“ heißt das Programm, ein Best-of. Die Premiere war am 3. November in Desimos Spezial-Club geplant – einen Tag zuvor startete der zweite Lockdown. Und nun ist es endlich so weit. Es sind 35 Grad. Die Fußball-EM läuft. So habe er dem Filius erklärt, was Ironie ist, sagt Müller.

Treibhauseffekt und Erotik

Sie sitzen auf Weinkisten, geschraubt auf vierbeinige Schemel, an den Seiten elektrische Leitungen mit Fassungen für Glühbirnen. Die ziehen sie nach dem Zufallsprinzip aus einer Kiste, darauf stehen Lieblingsstücke aus gut zehn Jahren Bühnenkarriere. Meist bückt er sich; das ist hübscher, findet sie. So entsteht eine individuelle Mixshow zwischen Kabbeln, Comedy und Kreisler und auch ein bisschen Kleist.

Von der dörflichen Idylle ihrer Umlandgemeinde geht es gerne zum großen Ganzen, das Private ist politisch. „Du bist mein Treibhauseffekt“, singt er. Und sie vergnügt sich: „Meine Gletscherspalte leckt“. Komik und Kulturwissenschaften sind in ihnen eine erfreuliche Ehe eingegangen.

Es geht um Staus bei Bielefeld und im Denken. Die Probleme von Wohlstandsintellektuellen wird genauso auf die Bühne gebracht wie „Alte weiße Männer“ und die sogenannten „Querdenker“: „Du bist kein Virologe, nur weil du einmal Schnupfen hattest.“

Geliebte Liebes-Spiele

Er spielt gekonnt Gitarre, sie grätscht mit Ukulele und Uralt-Kinderkeyboard hinein. Und dann liest sie auch Texte aus ihrer Online-Kolumne „Tage in Corona“, die ihnen noch einmal breitere Aufmerksamkeit bescherten. Die oft geschobenen Nummern aus „Nummernschieben“ sind so allgemeingültig wie aktuell.

Und zeitlos: Das Lied, dem sie ihren Kabarettnamen verdanken, spielen sie zum Schluss. Das ist ganz alte Kabarettschule, eine Moritat von bezahlter und echter Liebe. „Bitte kommt bald wieder“, rufen sie unter Applaus: „Es gibt uns noch!“ Für manche Liebes-Spiele lohnt es sich zu zahlen.

Von Stefan Gohlisch