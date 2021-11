Hannover

Vor dem hannoverschen Hauptbahnhof beginnen die ersten Buden mit dem Süßigkeitenverkauf, am Kröpcke entsteht die Glühweinpyramide, den Bäumen an der Georgstraße wachsen leuchtende Äste: Weihnachten rückt greifbar näher. Im Neuen Theater, die Georgstraße runter, klingen auch schon die Weihnachtsglocken: Seit Sonntag wird dort die Weihnachtskomödie „Bäumchen wechsel dich“ gespielt.

Jochen und Andrea haben in der Komödie das Problem, dass sie zwar in einer Hütte im Harz Weihnachten feiern wollen, die Familie aber unterhalb von 300 Metern im Eisregen feststeckt, dann die Heizung ausfällt, woraufhin zwar ein Klempner namens Stefan kommt, der aber – lustiges Missverständnis – kein Klempner ist, sondern Stripper, und weil Andrea ihn von früher kennt und das mit Jochen auch nicht auch mehr so läuft und der außerdem auch vor ein paar Jahren eine Affäre hatte, brennt sie fast mit ihm – also dem Klempner – durch ...

Hier werden Rohre verlegt

Witze übers Rohre-Verlegen kommen vor. Dann bleibt Andrea aber doch. Weil: „Meine Familie kann ich nicht verlassen.“ Auch wenn der Alltag mit Jochen etwas langweilig geworden ist – am Ende hat die ganze Sache den beiden gezeigt, dass sie sich doch immer noch viel bedeuten. „Man darf den Alltag nicht als selbstverständlich nehmen“, sagt Andrea am Ende.

Das von Florian Battermann geschriebene und inszenierte „Bäumchen wechsel dich“ ist der theatergewordene Weihnachtsfilm, den man sich nachmittags am 2. Feiertag anschaut, weil man in den Tagen davor zu viel gegessen hat, um jetzt auch noch umzuschalten. Die Konflikte sind keine Konflikte, sondern einfach nur Missverständnisse.

Zwar sind Andrea und Stefan unzufrieden mit ihrem Leben, und Jochen braucht eigentlich eher eine Mutter als eine Partnerin, trotzdem ist am Ende alles wie am Anfang: ungelöst, aber wenigstens etwas weihnachtlicher.

Präzises Spiel

Mit Tanja Schumann als Andrea, Kay Szacknys als Jochen und Sebastian Teichner als Stefan stehen drei Darsteller auf der Bühne, die ihre Rollen präzise ausfüllen, und Battermann lässt Andrea erstaunlich viel Raum, sich ihre Frustration mit der Arbeit und Jochen von der Seele zu reden. Damit wirkt zumindest diese Figur nicht wie mit der Schablonenschere ausgeschnitten, so dass man wenigstens ihr wünschen würde, dass sie einfach verschwindet und irgendwo anders ein neues Leben beginnt.

Aber gut. So eine Inszenierung ist das nicht. Es ist eine Inszenierung zum Wohlfühlen, zur Bestätigung, dass doch alles irgendwie gut ist, wie es ist, süßlich wie ein Becher Glühwein mit einem Schuss Amaretto, der dann am Ende wider Erwarten doch ganz gut heruntergeht und besser wärmt, als man es erwartet hätte.

Bis 15. Januar im Neuen Theater. Es gelten 2G-Bedingungen.

Von Jan Fischer