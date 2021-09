Hannover

„Die Fünfte ist ein verfluchtes Werk“, klagte einst Gustav Mahler. „Niemand capiert sie.“ Dem Kuppelsaal-Publikum bot sich nun eine hervorragende Möglichkeit, die in der Tat spezielle Komposition zu „capieren“ – denn die NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Chefdirigent Andrew Manze zeigte bei diesem ersten Saisonauftritt in der Reihe „Symphoniekonzert C“ einmal mehr ihre Spezialität, auch heikle Musik mit großer Logik zu durchdringen.

Die besagten Verständnisschwierigkeiten liegen sicherlich nicht zu knapp darin begründet, dass Mahler hier manchen doppelten Boden eingezogen und etliche Hörgewohnheiten seiner Ära verzerrt hat. Schon bei der einleitenden Trompeten-Fanfare bahnte sich allerdings an, dass an diesem Abend nichts dem Zufall überlassen wurde, und entsprechend pointiert sollte es über weite Strecken auch in der Folge zugehen.

Souverän gemeistert

Keine ganz einfache Aufgabe, trifft der schön geschriebene Programmheft-Text von Ruth Seiberts doch mit der Formulierung „Immer stimmt irgendetwas nicht“ vor allem bezüglich der ersten beiden Sätze den Nagel auf den Kopf: Souverän steuerte Manze die diversen Ab- und Umbrüche an, klebte schon mal bewusst ein bisschen Kaugummi ins musikalische Getriebe, um dann, bevor sich „Schmäh“ endgültig auf „zäh“ zu reimen begann, unversehens das Signal für die wilde Jagd zu geben.

Auch beim Scherzo glaubte Mahler, Grund zur Sorge zu haben: „Das Scherzo ist ein verdammter Satz. Die Dirigenten werden ihn fünfzig Jahre lang zu schnell nehmen und einen Unsinn daraus machen ...“ Nun ist die genannte Zeitspanne vergangen, und außerdem kannte der Komponist Andrew Manze nicht – zu schnell war dieser Vortrag jedenfalls keineswegs, und blanker Unsinn hat im Vokabular des Dirigenten keinen Platz. Allerdings kam Mahlers Anweisung „Kräftig“ für diesen Satz streckenweise etwas zu kurz.

Heftiger Applaus

Das berühmte streicherselige Adagietto geriet dann nachgerade traumhaft, klang leicht entrückt und von einem einzigen großen Atem durchzogen, dabei völlig kitschfrei. Und im Finalsatz wurde es dann zwischen strahlend Choralhaftem und Powerpartien noch einmal angemessen turbulent.

Das Publikum spendete heftigen Applaus, einzelne Besucher erhoben sich dafür von ihren Plätzen. Extra lauten Beifall ernteten aus gutem Grund die Blechbläser, auch Klaus Reda an den Pauken hatte einen besonders guten Tag erwischt. Und wirklich tieftraurig darüber, dass der ursprünglich für diesen Abend vorgesehene Vortrag der riesig besetzten 2. Mahler-Symphonie der Pandemie zum Opfer gefallen war, dürfte kaum jemand gewesen sein.

Von Jörg Worat