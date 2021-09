Hannover

Seit über zehn Jahren zieht der „Markt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen“ auf der Welt umher und hat zum ersten Mal auch in Hannover Halt gemacht.

Das Projekt der Mobilen Akademie Berlin versteht sich als „interdisziplinäre Recherche über das Lernen und Verlernen“ und das passt ganz gut: Der erste Eindruck im Foyer ist Überforderung.

Dame mit Megafon

Um einen herum wuseln Hilfskräfte, die irgendwelche Zeitslots feilbieten, unterstützt durch regelmäßige Mikrofondurchsagen und zusätzliche Werbung durch eine umherlaufende Dame mit Megafon.

Gleichzeitig versucht man, die ausgehändigten Programme zu begreifen, die aus unerfindlichen Gründen nicht zeitlich geordnet sind, während im Kopfhörer bereits ein Gespräch zu hören ist, das sich offenbar um Kunst dreht.

Wodka im Ausschank

Man realisiert zwar, dass von den 24 gleichzeitig auf der Bühne stattfindenden Gesprächen sieben im „Marktradio“ übertragen werden, nur leider kann man das Gehörte gerade beim besten Willen keinem der Themen zuordnen.

Dass eine kurzfristige Änderung das zufällig gewählte Gespräch noch irritierender erscheinen lässt, ist zwar nicht geplant, passt aber zum Konzept, bei dem Überforderung ein bewusster Bestandteil der Inszenierung ist – nicht umsonst hat man extra einen Schalter für Beschwerden eingerichtet, an dem zum Trost Hochprozentiges aus der Region ausgeschenkt wird.

Im Saal des Schauspielhauses hingegen kann man sich der Idee der Wissensvermittlung besser hingeben. Hier sitzen jeweils 24 der insgesamt über 60 Expertinnen und Experten auf der Bühne und reden mit jeweils einer Person, die das Einzelgespräch für einen Euro vorher draußen auf dem „Marktplatz“ erworben hat.

Mit Herbert Schmalstieg

Das Oberthema ist „Hab und Gut“ – man kann sich beispielsweise mit dem Philosophen Martin Hoffmann über das Recht am eigenen Körper unterhalten, mit Helen von Knorre, der Pressesprecherin von Fridays for Future Hannover, über den Raubbau an den Ressourcen für kommende Generationen oder mit dem Juristen Kai Korte über die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz in der zunehmend digitalisierten Welt.

Der ehemalige Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg erinnert sich an die Not der Nachkriegsjahre, die Künstlerin Jasmin Mittag berichtet von ihren Erfahrungen mit einem minimalistischen Lebensstil und der Arzt Dr. Andreas Wulf, Vertreter von medico international, erklärt einem geduldig, dass Patente im Bereich der Medizin zwar vorgeblich der Forschung (und damit allen Menschen) dienen sollen, vor allem aber zum Schutz der Industrie genutzt werden.

Manche gehen vorher

Im Publikum und drumherum sitzen die, die nur über das interne Radio zuhören – entweder, weil sie keinen Zeitslot mehr bekommen haben oder weil sie nicht der persönliche Dialog, aber der Inhalt interessiert.

So weit, so kompliziert, deshalb bleibt es auch nicht aus, dass einige Besucher und Besucherinnen vorzeitig das Theater verlassen. Wer aber bleibt und sich auf das Treiben einlässt, kann mit interessanten Einblicken belohnt werden.

Oder sich zumindest mit Wodka trösten, dass es mit dem Wissen in unserer komplexen Welt eben auch nicht so einfach ist.

Von Matthias Wieland