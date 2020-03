Maren Kroymann feiert im Schauspielhaus 50 Jahre Pubertät

Hannover

Jeder hat seinen Kindheit-Zeitgeist, dieser formativen Periode, in der man die Welt um sich herum entdeckt, und an der man das, was später kommt, misst. Für Maren Kroymann sind das die 60er Jahre. Mit ihrer Band spielt sie das Programm „In My Sixties“ im vollen Schauspielhaus: „50 Jahre Pubertät“ gehören gefeiert, sagt sie zu Anfang, mit Musik und Erinnerungen.

Dusty Springfields blauäugiger Soul hat Kroymann begleitet, deren Lieder ziehen sich durchs Konzert. Den Bubblegum-Lovesong „I Only Want To Be With You“ singt Kroymann als erstes und zupft dabei zufrieden an ihrem Kleid, „Wishin‘ and Hopin‘“ kommt mit Vibrato und Ausflügen in tiefere Tonlagen.

Die verklemmten Eltern

An Motown-Girlgroups, deren Songs damals in Kroymanns großbürgerlich-schwäbische Heimat Tübingen schwappten, orientiert sie sich musikalisch: „Die waren so unbedarft und selbstbewusst – das kannte ich von Frauen gar nicht“. Selbst ist Kroymann eine fabelhafte Interpretin dieses Best-of des guten Geschmacks, und ihre Vier-Mann-Band spielt einen flotten Sound dazu: Zu „ The Boy From New York City“ liefert Gitarrist Ralf Lehmann das erste von mehreren frechen Gitarrensoli.

Kroymann ist hauptberuflich Kabarettistin, Grimme-prämiert, und auch längst Vergangenes ist vor ihrem Scharfsinn nicht sicher: In Anekdoten rekapituliert sie die eigene Jugend und deren Umstände, macht Exkurse zum Thema „Lesben und Kurzsichtigkeit“, zu Aufklärungs­gesprächen mit der verklemmten Elterngeneration. Am besten fügen sich die Puzzleteile zusammen, als sie vom Herrenhumor der 60er erzählt, mit seinen frauenfeindlichen Obertönen, die bis zu fidel vorgetragenen Vergewaltigungswitzen reichten – auch am Kroymann’schen Mittagstisch. „So viel zum Thema ‚früher war alles besser‘“. Die Besucher sind ganz Ohr, während der Songs und dazwischen.

Nostalgie ist unangebracht

„Summertime“ der Kinks folgt auf Springfields „I Close My Eyes And Count To Ten“. Nach der Pause singt sie „In the Middle of Nowhere“ und „I Think It’s Gonna Rain Today“, wie es Dusty tat. Da möchte man glatt nostalgisch werden, aber Nostalgie findet Kroymann „staubig“: In den 60ern seien „die Hirne möbliert mit Gedanken von früher“ gewesen – einige starke Frauen und Männer machten das Jahrzehnt zu dem, für was wir uns an es erinnern wollen, und ein paar von denen huldigt sie heute.

Die Uptempo-Nummer „In Private“ ist Teil eines starken Schlusses, der unter großem Jubel in die Verlängerung geht: Kroymanns 60er enden am späten Abend mit „Dedicated To the One I Love“ und Renate Kerns „Alle Blumen brauchen Sonne“.

