Lotto King Karl singt im Capitol für Robert Enke

Hannover

„Ich hätte auch ein Instrument lernen können, stattdessen lege ich hier ein Bier-Solo hin“, sagt Lotto King Karl und beschreibt damit sein Konzert am Freitagabend im Capitol schon ganz gut. Der Abend ist so „biersexuell“ wie Lottos gleichnamiger Song, seine Fans und er selber.

Statt Smartphones oder Leuchtmitteln hält das Publikum Bierbecher in die Luft. Und das kann nicht nur „biersexuell“, sondern auch romantisch sein, wie ein Fan beweist: Er hält eine Taschenlampe unter seinen Bierbecher, das Blonde leuchtet und Lotto stimmt einen weitere Liebeserklärung an sein Lieblingsgetränk an: „Ich hau mir heut die Hucke voll, im Himmel gibts kein Alkohol“. Darauf ein „Prost, Leude!“– „Prost, Lotto!“

Eine Mannschaftsfahrt ins Capitol

Lotto King Karl und seine Leude – das ist ein eingespieltes Team, sie sind eine Mannschaft und Lotto ist der Trainer. Sie verstehen sich ohne Worte, kleine Handzeichen von Lotto reichen aus, damit das Publikum weiß, was zu tun ist: den Bierbecher heben oder singen. Und Lotto weiß genau so gut, was seine Leute von ihm wollen. Entweder ist das „Trink, Trink, Trink, Trink“ oder weitersingen. Recht simpel.

Und wenn Lotto gerade mal Singpause macht, folgt prompt der Fangesang als Motivation: „Oh oh oh oh oh oh oh“. Es ist wie eine Mannschaftsfahrt: Menschen im Trikot ihres Vereins kommen zusammen, der Trainer hält alle zusammen und jeder will feiern.

HSV-Fans in Hannover

Lottos Fangemeinde: eingefleischte HSV-Fans. Schließlich ist Lotto Hamburger, war bis zum Sommer 14 Jahre lang HSV-Stadionsprecher und von ihm stammt die Hymne „ Hamburg, meine Perle“. „Er ist länger im Stadion als er in der Schule war“, sagt Keyboarder Tom Aeschbacher über Lotto. Als Lotto über seine Kündigung beim HSV redet, buhen die Menschen die Entscheidung ihres Vereins aus.

Lottos Fans tragen auch in Hannover blaue Trikots. Das ist okay, schließlich verbindet die beiden Nordclubs eine tiefe Fanfreundschaft. Und noch mehr: „Was haben der HSV und Hannover 96 gemeinsam? Sie verschleißen Trainer ohne Ende“, sagt Lotto und spricht vorsichtig die aktuelle Situation an: „Wir haben ja fußballerisch ein kleines Problem in Hannover...“ Lotto darf das sagen; erst recht, wenn er singt: „Wir werden wieder aufstehen, mit Freudentränen vor Glück.“ Heute, mit ein paar Bier intus, glaubt es ihm jeder. Dieser Abend ist ein Sechser im Lotto für Fans.

Man ist es von Lotto gewohnt: Der Motivator, Stimmungsmacher, Gute-Laune-Songs und immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Doch an diesem Abend zeigt er sich auch von einer anderen Seite. Plötzlich wird er ganz leise, flüstert „Dieser Song ist für einen Torwart“ und stimmt „96 – Alte Liebe“ an. „Für dich Robbie, wir sind immer bei dir.“

Von Josina Kelz