Die neuen Zwanziger Jahre haben längst angefangen, und das Burlesque-Theater könnte große, hundertjährige Revivals seiner goldenen Zeit feiern. Viel hat noch nicht viel stattgefunden – aus bekannten Gründen. Umso weniger Zeit ist zu verlieren, also: „Let’s Burlesque!“, sagen Miss Evi, Mr. Leu und ihr Ensemble am Freitagabend im Aegi – eine multidimensionale Show um die Sinnlichkeit wird gefeiert, 700 Besucher sind da.

Die wichtigste Regel: „Wenn sich irgendjemand auszieht, ist das einer von uns“. Dafür hat Miss Evi speziell drei internationale Tänzerinnen dabei, die Federboas heben, Träger lösen, und bis auf die Quasten blankmachen.

Training im Johlen und Knurren

Doch Burlesque ist nicht nur Striptease, sagt Miss Evi zu Beginn: „Burlesque ist alles, was nicht in eine Schublade passt“ – Erotik, Abenteuerlust, Live-Musik und Theater. Aus einer ehemaligen Schmuddelform des Vaudeville ist eine selbstbewusste Unterhaltungsform geworden, die auch heute die viel diskutierte Sexpositivität und die Kunst der Andeutung zelebriert.

„Let’s Burlesque“ ist also schamlos Retro, aber nicht altbacken. Mit einem Rock ‘n‘ Roll beginnt die kleine Band, am Piano sitzt Sous-Chef Mr. Leu, Ben Perkoff spielt Saxofon, David Tröscher bemannt die Drums, und Robin Draganic steht am Kontrabass. Zusammen spielen sie geschmeidigen Jazz, können aber auch Weimar-Schlager und „Seven Nation Army“ von den White Stripes. Miss Evi trainiert das Publikum im Johlen, Knurren und Stöhnen, Mr. Leu spielt ein furioses Piano und sagt atemlos die Tanz-Acts an. Mister und Miss singen selbst, mit Charisma und Konzerterfahrung.

Hose ausziehen im Handstand

Ist die erste Hälfte etwas textlastig, kommt die Show mit Wucht aus der Pause: Erst kündigt Miss Evi ein „Rudelbumsen“ an (stuft dies aber schnell zum gemeinsamen Singen herab), dann gibt Tänzer Robert Choinka eine Akrobatik-Performance, bei der er sich die Jeans im Handstand auszieht. Schon bald müssen die Zwischenrufe nicht mehr dirigiert werden.

Ein überraschendes Highlight ist eine Version der australischen Buschballade „Waltzing Matilda“, mit Inbrunst von Mr. Leu gesungen – da hat die feuchte Fröhlichkeit kurz Pause. Aber schon beim nächsten Striptease von Coraline de Paris müssen sich die ersten Reihen Ponchos überwerfen: Am Ende des Tanzes sprüht der Schampus über die Bühne.

