Es ist vier Uhr morgens, stockdunkel, und eine Schlange bildet sich vor dem Schlosseingang des Großen Gartens. Hunderte Menschen haben auf das Ausschlafen am Sonntag verzichtet, sich früh auf den Weg gemacht – „Zwischen Nachtigall und Lerche“, vor dem ersten Sonnenstrahl im Großen Garten, das ist eine Verlockung, für die man die nächtliche Geruhsamkeit gerne verkürzt.

Und allein der Duft auf den ersten Schritten in den Großen Garten scheint die Müdigkeit aufzuwiegen, die Blüten kommen mit olfaktorischer Wucht aus der warmen Nacht. Im Gartentheater nehmen 230 Besucher Platz, manches müde Gesicht ist zu sehen, nur die goldenen Statuen schauen entschlossen wie immer. In der Mitte sitzt Schauspieler Justin Hibbeler, und sowie ein Blaustich im Licht die Dämmerung ankündigt, liest dieser Texte und Passagen über den Tagesanbruch: Dylan Thomas‘ Hörspiel „Unter dem Milchwald“ etwa, oder Eichendorffs „Morgendämmerung“, auch zwei selbstgeschriebene Texte.

Norah Jones zum Anfang und zum Ende

„Schon beim Klingeln des Weckers hätten Sie sich umentscheiden können“, sagt Hibbeler lobend, und Reue verspürt wohl niemand, jetzt, da erst graue Wolken rosa glänzen und hinten links das tägliche Spektakel beginnt. Thematische Musikstücke begleiten die Lesung, darunter stimmungsvolle wie Gustav Holsts „Venus“ aus der Planeten-Suite und Richard Hawleys gerauntes „As the Dawn Breaks“ – am Ende und am Anfang geht die Lesung auf Nummer sicher mit „Nightingale“ und „ Sunrise“, dem unvermeidlichen Bar-Jazz von Norah Jones.

Über das Frühaufstehen an sich liest Hibbeler auch. Studien zufolge seien Frühaufsteher gesünder, verdienen besser und sind eher mit sich selbst zufrieden. Viel wichtiger noch, denkt man, als die Sonne über die Hainbuchen strahlt: Sie genießen potenziell täglich dieses Naturschauspiel. Die Stadt erwacht, das Gartentheater ist ihr zuvorgekommen.

Mit dem Nachtigall-Lerche-Dialog aus „Romeo und Julia“ verabschiedet Hibbeler die Besucher in den Garten: Ein Spaziergang zwischen Blumen, Buchsbäumen und Statuen, bei dem sich Licht, Duft und Luft minütlich ändern, vergoldet einen besonderen Sonntagmorgen.

Von Lilean Buhl