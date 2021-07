Hannover

Ein paar Meter zu Fuß sind es nur, weg von der lauten, vielbefahrenen Deisterstraße in Linden, hin Richtung Ihme, und das Szenario ändert sich, ein Rasenplatz, umrahmt von Bäumen, malerisch. Eine Idylle wie ein gut gehütetes Geheimnis: Hier sollen an den kommenden Wochenende sanfte Klänge ertönen: Jazz, Soul, Singer-/Songwriter-Pop, alles akustisch und nahezu unverstärkt. Denn hier baut der Kulturpalast seine Sommerbühne auf. Start ist am 3. Juli.

„Es tut gut, einfach mal wieder etwas machen zu können“, sagt Kulturpalast-Chefin Simone Beer. Seit März 2020 ist ihr Club geschlossen. Bis auf ein paar Hofkonzerte konnte sie nichts veranstalten. Und auch die Sommerbühne wäre nicht möglich ohne Unterstützung und Förderung seitens des Kulturbüros der Stadt.

Los geht es mit einer „Warm-up-Party“

„Ich freue mich sehr über die Kooperation“, sagt Beer: „Normal würde sich das nicht rechnen – die haben sich richtig reingehängt.“ Konzerte würden sich ohnehin erst ab mindestens 500 zahlenden Gästen rechnen: „Was wir in den kleinen Spielstätten machen, ist Liebhaberei. Geld verdienen wir mit Partys – wenn sie voll sind.“ Das aber ist derzeit nicht möglich.

Zehn Euro Eintritt nimmt Beer für die Konzerte. Karten gibt es über die Kulturpalast-Website oder an der Abendkasse. Geöffnet ist an insgesamt zehn Terminen immer samstags von 17 bis 22 Uhr. Das Areal befindet sich quasi gegenüber vom Kulturpalast; man muss halt nur den Autoverkehr hinter sich lassen.

50 bis 100 Besucher sollen auf dem Areal Platz finden; die Zahl hängt von der Inzidenz ab. Das genaue Programm wird noch bekanntgegeben. Zum Start am 3. Juli gibt es bei freiem Eintritt eine „Warm-up-Party“. Erst einmal ausprobieren, wie es läuft. Am 10. Juli startet dann der Konzertreigen.

Von Stefan Gohlisch