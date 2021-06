Hannover

Er glaubt noch immer an ein „Utopia“ – so heißt das neue Album von Liedermacher Konstantin Wecker (74). Ein Interview.

Wie geht es Ihnen?

Gut. Seit zwei, drei Wochen habe ich wieder Publikum erleben dürfen. Sie müssen sich vorstellen, dass ich seit 50 Jahren jedes Jahr – auch in Zeiten, in denen es mir sehr schlecht ging – wenigstens 100 Konzerte auf der Bühne stand. Die spürbare geistige Umarmung mit dem Publikum hat mir gefehlt. Mir schreiben viele, dass ihnen meine Lieder Mut machen. Aber mir macht mein Publikum auch Mut.

Haben Sie geahnt, wie sehr es Ihnen fehlen würde?

Es war für mich unvorstellbar, dass es mal eine Zeit geben könnte, in der es nicht möglich ist, auf einer Bühne zu stehen. Ich habe ein Buch geschrieben über diese Zeit, in dem es auch geht um die Systemrelevanz der Kultur, eine Kultur, die ja von einigen Politikern geschoben wurde in die Ecke der Freizeitbeschäftigung. Dagegen musste ich mich vehement wehren.

„Wir werden von Psychopathen beherrscht“

Jenes Buch heißt „Poesie und Widerstand in stürmischen Zeiten“. Das Erstaunliche ist ja, dass diese Zeiten wie stillgelegt waren und trotzdem geprägt von allerlei gesellschaftlichen Aufbrüchen. Wie nahmen Sie das wahr?

Noch im April vergangenen Jahres fiel mir auf, dass in Bayern kein einziges Starkbier-Fest abgesagt wurde; es war nämlich Wahlkampf. Da hat man gesehen: Wenn der Politik etwas wichtig ist, dann setzt sie das auch durch. Und nur kurz später musste man erleben, wie schäbig alte, schwache Menschen behandelt wurden. Ich kannte Leute, die ihre sterbenden Eltern nicht mehr besuchen durften. Dann wurde ich beschimpft von einigen Leuten, dass ich nicht bei den „Querdenkern“ dabei bin. Auch damit musste ich mich auseinandersetzen.

Auf den Demos wurde ihre Version von „Die Gedanken sind frei“ gespielt ...

Ja, da habe ich einen Anwalt eingeschaltet.

Konstantin Wecker *1. Juni 1947 in München. Mit sechs Jahren lernte Konstantin Alexander Wecker, Klavier zu spielen, mit acht Geige, mit 14 Gitarre. Der Musiker, Komponist, Schauspieler, Autor gilt als einer der großen deutschen Liedermacher. Der bekennende Anarcho engagierte sich stets politisch, gehörte aber nie einer Partei an. Seine einstigen Kokainprobleme thematisierte er 2009 in dem Roman „Uferlos“. Der 68-Jährige ist zweimal geschieden. Er ist zweifacher Vater. Wecker ist vielfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Ehrenpreis „Löwenherz“ und der Albert-Schweitzer-Medaille. Er lebt in München.

Nun gibt es Fußballspiele vor 14.000 Menschen, und die Kultur kämpft um ein paar hundert ...

Beim Fußball geht es eindeutig ums Geld. Ich habe ja die Hoffnung, dass in der Pandemie noch mehr Menschen erkennen, wie der Neoliberalismus funktioniert. Und wie er – und im Endeffekt auch der Kapitalismus – versagt hat. Frau „Knarrenbauer“, wie ich sie gerne nenne, möchte jetzt vier Milliarden Euro ausgeben für Rüstung. Die deutschen Rüstungsfirmen haben in diesem Corona-Jahr mehr verdient als in den Jahren zuvor! Das ist so erschreckend. Man hätte ja meinen können, dass in dieser Zeit auch die Politik mal zur Besinnung kommt.

Und Sie kontern mit einem Lied wie „Was mich wütend macht“, in dem es heißt: „Dass die Herrschenden uns einreden, Aufrüstung sei die einzig wahre Waffe gegen Krieg, kann ich verstehen. Dass wir es glauben, will mir nicht in den Sinn.“ Lassen wir uns so gerne knechten?

Anscheinend. Seit tausenden von Jahren. Ich setze eine ganz große Hoffnung in eine starke Frauenbewegung und natürlich in „Fridays for Future“. Das sind junge Menschen, die klare politische Ansichten haben und sich nicht verrennen in ideologische Kleinkriege, wie es leider in der späten 68er-Zeit passiert ist. Was dann ja leider dem Neoliberalismus die Chance zur Konterrevolution gegeben hat. Eines müssen wir uns klarmachen: Wir sind im Grunde seit Jahrtausenden von malignen Psychopathen beherrscht worden, von Caligula bis Trump. Es ist notwendig, das Patriarchat zu beenden.

„Bei mir stand immer Schubert Pate“

In dem Vorwort zu Ihrem Album zitieren Sie Ihr Buch: „Ich bin zwar ein alter Anarcho, aber eigentlich bin ich im tiefen Herzen auch immer ein Romantiker gewesen.“ Ist das überhaupt ein Widerspruch? Wir haben schon einmal über Anarchie gesprochen, dahingehend, dass sie bedeutet: Es geht nicht um eine Gesellschaft, in der jeder macht, was er will, sondern jeder will, was der Gesellschaft dient. Diese Vorstellung ist zuletzt auf eine harte Probe gestellt worden.

Das ist wahr. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass diese Utopie weitergetragen wird – und wer soll das machen, wenn nicht die Kunst? Der Neoliberalismus redet uns seit Jahrzehnten ein, dass der Mensch schlecht sei und zwar so schlecht, dass er dringend jemanden braucht, der ihn beherrscht. Nur die zigfachen Milliardäre nicht; die sind offenbar gute Menschen und müssen nicht mehr beherrscht werden.

Kommen wir zu Ihrem Album, einem Album, das einen jederzeit nachvollziehbaren Bogen schlägt von Selbstreflexion zu gesellschaftspolitischer Einmischung, aber auch von Rock bis zum – und das war mir neu – Kunstlied. Wie entstehen Ihre Lieder?

Ich schreibe immer vorher meine Texte und vertone sie dann. Ich komme – geprägt von einem Vater, der Tenor war – rein aus der klassischen Musik, im Gegensatz zu meinen hochgeschätzten Kollegen Mey und Wader: Reinhard Mey, der vom französischen Chanson geprägt ist, und Hannes Wader, der vom amerikanischen Folk beeinflusst ist. Bei mir stand immer schon Schubert Pate. Und meine Texte? Die passieren mir. Manchmal habe ich das Gefühl, die sind schon lange in einem geschrieben und platzen dann raus. Wie man auch mit der Poesie an die tiefsten Stellen seiner Psyche gelangt, die man mit der Ratio gar nicht erreicht. Und bei diesem Liederzyklus habe ich das erste Mal auch gesprochene Gedichte dabei. Da wusste ich, dass manches eine kammermusikalische Vertonung braucht.

Das Album: Konstantin Weckers „Utopia“. Quelle: Handout

Das Album Er sei, schreibt Konstantin Wecker im Vorwort seines neuen Albums, stets Anarchist gewesen, aber immer auch Romantiker. Auf „Utopia“ (Sturm & Klang/Alive) löst er den vermeintlichen Widerspruch. In gesprochenen und gesungenen Texten schlägt er den Boden vom Privaten zum Politischen, touchiert so unterschiedliche Genres wie Kunstlied, Rock und sogar Marsch, empört sich über die neuen Rechten und die alten Reichen und endet doch versöhnlich: „Ist denn nicht allein die Liebe Grund und Sinn von allem Sein?“ Die Utopie ist greifbar. Man muss sie nur leben.

Für den Prolog, „Faust“, soll es mal Musik gegeben haben ...

Ich habe viele große Lyriker vertont, von Kästner bis Kaléko. Bei Rilke – ohne mich mit ihm vergleichen zu wollen – klappte es nicht: Durch die Vertonung wurde nichts gewonnen; es wurde schlechter gemacht. Dann habe ich erfahren: Hindemith hat Rilke vertont. Und das ist nicht gut. Diese „Faust“-Gedicht habe ich Freunden aufgesagt und auch vorgesungen, und selbst meine Musiker-Freunde haben gesagt, es hinterlasse einen stärkeren Eindruck, wenn ich es nur spreche.

Bei dem Gedicht dachte ich zunächst: Vielleicht beginnt man ja als Mephistopheles in all seiner Selbstsicherheit und endet als zaudernder Faust. Um bei weiteren Hören des Albums zu sehen: Man wird älter, vielleicht auch weiser, aber der Traum hört nie auf.

Der Traum darf nie aufhören, vor allem für einen Künstler nicht. Der Traum ist ja das, was ich in meinem Leben erfahren habe: dass mich die Poesie immer geleitet hat, dass es so viel gibt, was unsere Ratio nicht erklären kann. Ich stehe auf die Vernunft, aber wir dürfen uns nie einreden, dass wir mit ihr alles erfassen können, was uns umgibt.

Und damit haben wir den Beweis für die Relevanz der Kultur?

Das ist genau die Relevanz: an unser tiefstes Inneres zu gelangen mit der Hilfe der Kultur.

Von Stefan Gohlisch