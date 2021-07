Hannover

Die Bühne ist eine Wucht. Acht mal acht Meter in der Grundfläche, siebeneinhalb Meter hoch und dank geschwungenen Daches dennoch luftig. Das ist keine eilends zusammengedengelte Palettenbühne, wie sie oft genug der erste Corona-Sommer aus purer Not und Leidenschaft gebar. Dies ist eine Bühne, die es wissen will: Sie beherbergt ab Freitag, den 23. Juli, das Kommraus-Festival im Ricklinger Bad.

Dahinter steckt eine einzigartige Kooperation: Die Kulturzentren Faust und Pavillon, das Musikzentrum und die Clubs Café Glocksee, Indiego Glocksee und Bei Chez Heinz haben sich zusammengetan. Großzügige Förderung gab es vom hannoverschen Kulturbüro; der Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement half bei Organisation und Genehmigung. Manchmal ist die Pandemie für neue Allianzen gut.

Testzentrum auf dem Parkplatz

„Allein für das Gemeinschaftsgefühl ist das hier toll“, sagt Anna Rießen. Eigentlich ist sie Sprecherin des Pavillons; jetzt gehört sie auch mit zum Team der Kommraus-Bühne: „Wir sind sehr unterschiedlich, aber hier arbeiten wir zusammen.“ Die selben Probleme hatten alle diese Veranstalter in den vergangenen Monaten sowieso: die Stilllegung der Kultur, die lange sehr fragwürdige Förderpraxis, die mangelnde Wertschätzung. „Es tut einfach gut, wieder veranstalten zu können“, sagt Helge Hennigs, der von der Faust aus zum Team dazustieß.

Frohgemut: Anna Rießen (links), Helge Hennigs und Lea Klinkert von der Kulturbande. Quelle: Rainer Droese

50 Veranstaltungen stehen in den kommenden sechs Wochen an, teils mehr als eine pro Tag. Die Hygieneregeln sind strikt und auch strenger, als die Politik verlangt: Wo Abstände nicht eingehalten werden, können, werden Masken getragen. Es gilt Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene (und praktischerweise ein an jedem Veranstaltungstag von 11 bis 21 Uhr geöffnetes Testzentrum auf dem Parkplatz des Bads).

Das Programm 50 Veranstaltungen stehen bis Anfang September auf der Kommraus-Sommerbühne im Ricklinger Bad an, vor allem Konzerte, aber auch Comedy und – im Rahmen der Kulturwiese – auch Thementage. Los geht es heute mit dem Rap-Duo Zugezogen Maskulin (Support: Älice). Morgen sind Massendefekt mit Olympya als Vorgruppe dran. Am Sonntag präsentiert sich das Moyn Moyn Festival. Und schon am Montag folgt der erste Kulturwiese-Thementag – unter dem Motto „No Music on a dead Planet!“ geht es bei freiem Eintritt um den Klimaschutz. Weitere Highlights aus dem Programm: das Audiolith Fest mit Frittenbude (30. Juli), The Notwist (1. August), Nightwash Live (9. August), Kapelle Petra (12. August), Antilopen Gang (23. August), Fritzi Ernst (25. August) und Kadavar mit Love Machine(30. August). Karten (auch Zählkarten für die Kulturwiese) gibt es an der Abendkasse und online: tixforgigs.com

Und die Besucherzahl ist beschränkt: 250, höchstens 500 Besucher sind zugelassen, letzteres zum Beispiel bei der derzeit schwer angesagten Rap-Crew Antilopen Gang am 23. August. Wirtschaftlich arbeitet man so nicht. Die städtische Förderung ist zwingend notwendig. Aber man bekommt Menschen beschäftigt. „Pro Veranstaltung arbeiten mindestens zehn VKs“, sagt Lea Klinkert vom Bei Chez Heinz. „VKs“, das sind Veranstaltungskaufleute. Dazu kommen Techniker, Security, Menschen an den Gastro-Ständen und in der Künstlerbetreuung ...

Metal-Dinos und queere Themen

Vor allem – darauf legte auch die Stadt großen Wert – kommen Auszubildende der Betriebe zum Zug: angehende Veranstaltungskaufleute und -techniker, die, zum Teil erstmals in ihrer Lehrzeit, tatsächlich Veranstaltungen durchführen und das technisch begleiten können. In diesem Zuge wird auch die Kulturwiese wiederbelebt, die es vergangenes Jahr als kostenloses Angebot auf der Faust-Wiese in Linden-Nord gab.

Die Anfahrt Das Ricklinger Bad liegt im Wald nahe des Westschnellwegs und des als Großer Ricklinger Teich bekannten Seniebach. Man erreicht es am besten mit dem Fahrrad – immer an der Ihme entlang, ob man nun aus dem Norden oder Süden der Stadt kommt. Autofahrer folgen ab Ricklingen am besten der Beschilderung und parken im Kneippweg. Mit der Straßenbahn geht es mit der Linie 3 oder bis zur Haltestelle Beekestraße; von dort liegt noch ein Kilometer Fußmarsch vor einem. Für Mobilitätseingeschränkte und ihre Begleitung gibt es ab Haltestelle einen Shuttle-Service – buchbar auf der Kommraus-Website. Das Bühnenareal auf einer ungenutzten Liegewiese des Bads hat einen separaten Eingang samt Abendkasse und Fahrradparkplatz.

Der Fußweg: So geht es zur Bühne. Quelle: Handout/Fleischhauer

Sie findet nun ebenfalls bei freiem Eintritt auch im Ricklinger Bad statt. Neben Musik, vor allem aus der hannoverschen Szene wird dort auch Politik gemacht: Thementage drehen sich zum Beispiel um den Klimaschutz (26. Juli), Feminismus in der Graffiti-Szene (3. August) oder queere Initiativen (5. September). Hinzu kommen Kindertage, am 14. August mit der Gruppe Randale, am 21. August mit den Metal-Dinos Heavysaurus.

Idyllisch: Die Sommerbühne liegt quasi im Wald. Quelle: Rainer Dröse

„Wir wollten hier vor allem eine Infrastruktur bieten, die Sachen möglich macht“, sagt Rießen. Es geht eben auch darum, Dinge sichtbar zu machen: marginalisierte Gruppen, aber vor allem auch die Kultur. „Kulturbande“ nennt sich der Zusammenschluss. Gut möglich, dass er lange hält – länger als Corona.

Von Stefan Gohlisch