„Wir sind hier! Der Himmel sieht gut aus! Sie sind wunderschön!“ Im historischen Gartentheater in Herrenhausen gibt es an diesem Abend keine Zeit für Pessimismus. Hannovers lebende Kabarettlegende Matthias Brodowy führt gewohnt liebenswürdig, gedankenverliebt und vor Optimismus sprühend durch das dritte Programm des „Best Of Kleines Fest“.

Mit dem kleinen Urlaubslied „Nordlicht“ - einer Hommage an Wasser, Möwengeschrei, Krabbenbrötchen und Schlachteplatte - leitet er geschickt zu seinem Pessimismus-Diskurs über. „Ich bin froh, dass Attila Hildmann nicht da ist!“ Denn, „Pessimisten bringen uns nicht weiter. Wir kommen nur weiter, wenn wir ein Stück strahlenden Himmel im Herzen tragen.“ Brodowy berichtet aber auch von seinem wilden Tourneeleben. Damals, vor Februar. „Naja, ich habe ein bisschen getrumped…“, also maßlos in seinem Erfahrungsbericht übertrieben, gibt er augenzwinkernd zu. Mit umgedichteter Gartentheater-Strophe und einer herzerwärmenden stehenden Ovation - die Hannover-Hymne „Stadt mit Keks“ ist bei einem Brodowy-Auftritt so sicher wie das Amen in der Kirche.

Pantomime und Visual Comedy

Durchtrainiert und muskulös, „eine Melange aus Brad Pitt und Angelina Jolie“ – der erste Gast „Herr Niehls“ überzeugt mit Visual Comedy aus der „Karnevalshochburg Burgdorf“. Sein Körper kreiert Zeitlupenkunst und Schwerkraftillusion mit kiloschweren Luftballons und federleichten Kisten. Herr Niehls‘ Humorpalette reicht dabei von beeindruckend-poetisch bis eindringlich-aggro, was das vollständige Einlassen auf den Künstler für das Publikum mitunter etwas holprig macht. Erst mit einer Mitsingaktion zum Gassenhauer „Griechischer Wein“ kann der Pantomime seine Zuschauer gänzlich auftauen.

Christian Korten ist Stimmenimitator aus Wuppertal und Freund des hauchdünn ausgerollten Flachwitzes. Ob Sport, Politik oder Unterhaltungsbranche, Korten versucht sich an Löw, Merkel, Hallervorden und Co. Die Dialoge sind mit der heißen Nadel genäht, die Übergänge einfallslos und die Imitation selbst ein Hauch dessen, was Jörg Knör oder Max Giermann beiläufig aus dem Parodieärmel zu schütteln fähig wären.

Eine magische Trashperformance mit Leopardenmuster und Glitzeroverkill gibt es von „Siegfried und Joy“. Beim jungen Zauberduo stehen Selbstironie, das Spiel mit den Magierklischees und pure Auftrittsfreude im Vordergrund. Die Tricks mit Tüchern, Seilen und Plüschtigern sind kindergeburtstagsfreundlich und doch erstaunlich vielschichtig und gewitzt.

Am Ende des doch eher unauffälligen Abends bleibt vor allem Matthias Brodowys bedeutungsvolle Rede zur Kulturimmanenz im kulturhungrigen Geiste hängen. Zeit für Optimismus.

Von Aline Westphal