Ein bisschen war er auf Entzug. „Ich freue mich so, wieder hier zu sein“, jubiliert Comedian Sascha Korf: „Vier Wochen Hannover ist wie acht Wochen Karibik – nur mit anderem Wetter.“ Narrenmund tut Wahrheit kund: Man hört es am Jubel des Publikums – die Vorfreude war beidseitig.

Das Kleine Fest im Großen Garten hat wieder begonnen, zum 33. Mal. 110 Künstler aus 18 Nationen bevölkern bis Monatsende die 37 Bühnen. Die Welt zu Gast für eine Reise in Welten: wo Feuer und Wasser Beine bekommen, radelnde Schrumpfelefanten die Besucher anfrotzeln und Clown Frans erneut frohgemut in seine Gurken-Banane beißt.

Miniaturwunderland: Das „Grand Théâtre Mécanique“ entführt in vergangene Zeiten. Quelle: Christian Behrens

Eine seltsam freundliche Welt ist, zauberhaft und verträumt, wo das Große und das Kleine, die große und die Kleinkunst ganz nah beieinanderliegen, wo im „Le Grand Théâtre Mécanique – nur zehn Besuchern auf einmal – Blicke erlaubt sind auf eine Miniatur-Wunderwelt vergangener Zeiten und Weltklasse-Artisten wie die Jambo Brother ihre atemberaubenden Kunststücke mit einer tänzerischen Leichtigkeit zeigen, mit der andere Menschen gerade so einen Klammerblues stemmen.

Viele neue Gesichter: Jan Logemann zum Beispiel, norddeutscher Kartenzauberer der Extraklasse, der auch geleerte Bierdosen wieder füllen kann. Oder der rockende Klavierkabarettist Michael Krebs, der Richard Claydermans Schnulze „Ballade pour Adeline“ sehr schlüssig auf den sexuellen Subtext abklopft. So ein Schlingel aber auch.

Ein Mann teilt aus: Jan Logemann zeigt unglaubliche Kartentricks. Quelle: Christian Behrens

„Whiskey Lee“ jongliert mit Hochprozentigem. Bauchrednerin Murzarella lässt die Puppen singen. Und im Gartentheater witzeln sich die verrückten Vier von Stumble Creations durch eine Art Best of Varieté: mit Akrobatik am Chinesischen Mast, am Russischen Barren oder nur so.

Dauerbrenner dazu: Emmi & Willnowsky tragen einmal mehr ihren irrwitzigen Ehestreit auf („Verhalte dich altersgemäß: Stirb!“). Lokalmatador Desimo zeigt seine „Zaubershow“ und Betty Brawn, die stärkste Frau der Welt, ihre Muskeln. Alles Menschen-Dompteure.

„Es war ein richtig gelungener Einstieg“, freute sich Organisator Harald Böhlmann schon nach der Preview am Dienstag: „Schöner kann es eigentlich nicht werden.“ Vielleicht ein bisschen: Die karibischen Temperaturen fehlen noch.

Preise und Zeiten

Das Kleine Fest im Großen Garten läuft noch bis 28. Juli – der 15., 22. und 23. Juli sind spielfrei. Alle Vorstellungen sind längst ausverkauft. Allerdings werden für die Abendkasse an jedem Termin 300 Karten zurückbehalten.

Sie kosten 32, ermäßigt 17 Euro. „Knirpse“ bis 111 Zentimeter Größe bekommen freien Eintritt. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Beginn 18.30 Uhr. Gegen 22.30 Uhr wird das abschließende Feuerwerk gezündet.

Spielt das Wetter nicht mit und eine Veranstaltung muss abgesagt oder vor 20 Uhr abgebrochen werden, bekommt man den Kaufpreis zurück. Wird eine Veranstaltung nach 20 Uhr abgebrochen, gilt sie als durchgeführt.

Von Stefan Gohlisch