Hannover

Wie kommt man dazu, Komponist zu werden? Und was muss man tun, um dieses Ziel zu erreichen? Der Komponist Richard Wagner hat diese Fragen schön verkürzt in einem einzigen Satz beantwortet. „Ich weiß nicht recht, wozu man mich eigentlich bestimmt hatte“, ​schreibt er in seiner Novelle „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“, „nur entsinne ich mich, dass ich eines Abends zum ersten Mal eine beethovensche Sinfonie aufführen hörte, dass ich darauf Fieber bekam, krank wurde und, als ich wieder genesen, Musiker geworden war.“

Wagner wird als Librettist der eigenen Musikdramen zu Unrecht belächelt und ist als kunsttheoretischer Propagandist zu Recht berüchtigt – als Autor rein literarischer Werke aber bleibt er über viele Zweifel erhaben. Die Novellen und Aufsätze, die er 1840 schrieb, um sich einen längeren, für sich und sein Werk folgenreichen Aufenthalt in Paris zu finanzieren, sind stilistisch erkennbar an seinem Vorbild Heinrich Heine geschult und doch stets originell genug, um noch heute zu interessieren und zu unterhalten.

Lesen Sie hier: Klaus Maria Brandauer im Interview

Mit großer Gelassenheit

Das war nun im Funkhaus zu erleben, wo Klaus Maria Brandauer bei seinem Pro-Musica-Auftritt aus dem frühen literarischen Werk des Komponisten gelesen hat. Der 78-jährige Schauspieler legt es nicht mehr darauf an, dem Text mit Emphase und Effekten um jeden Preis einen eigenen Stempel aufzudrücken. Mit großer Gelassenheit und Ruhe spürt er lieber dem Rhythmus und dem Klang der Worte nach – und erweist sich gerade so als idealer Vorleser.

„Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“ ist kein autobiografischer Text und erzählt doch viel über seinen Autor Richard Wagner. Um das zu verdeutlichen, ersetzt Brandauer den Namen des Ich-Erzählers („R.“) kurzerhand mit „Wagner“ und dessen Geburtsstadt („L.“) mit Wagners Geburtsstadt Leipzig.

Lesen Sie hier: Niedersächsische Musiktage enden mit Beethoven

Bezeichnende Worte

Von dort macht der Erzähler sich eines Tages nach Wien auf, um einmal sein Idol Beethoven zu sehen. „So lebte ich einige Zeit in meinem Dachstübchen, als mir eines Tages einfiel, dass der Mann, dessen Schöpfung ich über alles verehrte, ja noch lebte“, schreibt Wagner über den Entschluss. Tatsächlich war Beethoven schon 13 Jahre zuvor gestorben. Die Reise ist ebenso Fiktion, wie die fortwährenden kuriosen Begegnungen mit einem vermögenden Engländer es sind, der ebenfalls einen Blick auf den berühmten Komponisten werfen will.

Im Sendesaal: Klaus Maria Brandauer (rechts) und Sebastian Knauer. Quelle: Samantha Franson

Nach einigen Hindernissen kommt es tatsächlich zum Treffen mit Beethoven, bei dem Wagner seinem Idol einige bezeichnende Worte in den Mund legt. „Wer ein wahres musikalisches Drama machte, würde für einen Narren angesehen werden und wäre es auch in der Tat, wenn er so etwas nicht für sich behielte, sondern es vor die Leute bringen würden“, lässt er seinen Beethoven sagen. Er selbst hatte da bereits seinen „Rienzi“ und drei frühere Opern fertig in der Schublade und steckte mitten in der Arbeit am „Fliegenden Holländer“ – aufgeführt waren die Stücke aber noch nicht.

Lesen Sie hier: Miss Saxophon Jess Gillam mit der NDR Radiophilharmonie

Urorgane und Urgefühle

Aufschlussreich sind auch die Gedanken zum Verhältnis von Instrumentalmusik und Gesang, die Wagner hier durch Beethoven äußert: „In den Instrumenten repräsentieren sich die Urorgane der Schöpfung und der Natur; das, was sie ausdrücken, kann nie klar bestimmt festgesetzt werden, denn sie geben die Urgefühle selbst wieder (...): Ganz anders ist es mit dem Genius der Menschenstimme; diese repräsentiert das menschliche Herz und dessen abgeschlossene, individuelle Empfindung. (...) Man bringe nun diese beiden Elemente zusammen, man vereinige sie!“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In seinen späteren großen musiktheoretischen Schriften hat Wagner sein musikalisches Credo nicht wieder so knapp und treffend formuliert wie hier. Der Weg ist also vorgezeichnet, wie der komponierende Autor am Ende nicht ohne Selbstironie schreibt: „Ich warf noch einen schmachtenden Blick nach Beethovens Haus und wanderte dem Norden zu, in meinem Herzen erhoben und veredelt.“

Im Funkhaus aber waren diese Worte nicht der Abschluss des Abends. Brandauer wandte seinen Blick vielmehr dem Pianisten Sebastian Knauer zu, der nach einer kurzen „Lohengrin“-Einleitung zu Beginn den ganzen Abend auf der Bühne gewartet hatte und nun die Gelegenheit ergriff, Beethovens „Mondschein-Sonate“ zu spielen. Mit der Höhe von Brandauers Vortragskunst konnte er allerdings nicht ganz mithalten.

Von Stefan Arndt