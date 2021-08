Die Kamera schwenkt langsam noch oben, im Maschteich spiegelt sich das nächtlich illuminierte Rathaus im Wasser – ja sind wir denn hier auf Schloss Schönbrunn? Richtig in Szene gesetzt, erweckt dieses Klassik Open Air im Stream europaweit einen gewissen Neid und Bewunderung – da wäre man gerne dabei, das ist die Botschaft, die die Live-Übertragung auf ArteConcert vermittelt. Und das ist immerhin einer der ersten Adressen, wenn es um europaweite Musikereignisse geht. Hier kommt nicht jeder dran, Salzburger Festspiele, Bayreuth, die Berliner Waldbühne, Festivals in Frankreich und Italien, das ist hier der Standard.

Und da kann sich Hannover richtig gut behaupten. Technisch wie künstlerisch. Holt man sich den Sound aus dem Laptop in bessere Geräteklassen, klingt das schon ziemlich highendig – wie Sopranisten Nadine Sierra die Stimme in der „Traviata“-Arie zart abschattiert oder die NDR Radiophilharmonie in Chabriers Orchesterreißer „Espana“ in die vollen geht. Und dass es allen Spaß gemacht hat, ist am satten Schlussapplaus auszumachen – wobei eine geschickte Kameraregie versteckt, dass es diesmal weniger Zuschauer gibt. Aber das wird im kommenden Jahr besser.