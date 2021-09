Hannover

Nur die Liebe zählt. Adam Budak, Direktor der Kestnergesellschaft, zitiert Arthur Rimbaud: „Die Liebe muss neu erfunden werden.“ Der britische Künstler Tim Etchells hat sich davon für einen Neonschriftzug inspirieren lassen, der nun die Fassade des Hauses schmückt und so nicht nur den Übergang zwischen Innen und Außen markiert, sondern auch einen Neuanfang: „Let it come, let it come, the time we can love“.

Nähe, insbesondere in Innenräumen und nicht nur die amouröse, war bekanntlich schwierig in den vergangenen Monaten. Budak möchte sie wiederherstellen mit Konzepten, die er mit Begriffen wie Großzügigkeit und Transparenz beschreibt. Er möchte die Kunst in die Stadt bringen und die Stadt in die Kunst.

Jetzt mit Café und „Cinémathèque“

Das neue Café im Obergeschoss, „Tender Buttons“, steht dafür ebenso wie die neue „Cinémathèque“ mit kuratiertem Kunstfilmprogramm und dem Buchladen im Erdgeschoss wie auch die beiden gewaltigen Gemälde der gebürtigen Südkoreanerin Jongsuk Yoon: Vom Ihme und Maschsee hat sie sich für ihre gleichnamigen Großformate inspirieren lassen, die sie „Seelenlandschaften“ nennt.

Die Künstlerinnen und Künstler: (von links) Ericka Beckman, Jongsuk Yoon, Marcello Maloberti, Malte Taffner und Nicolas Party. Tim Etchells war zur Presseführung per Zoom zugeschaltet. Quelle: Michael Wallmüller

Rund um den Baum gegenüber der Kestnergesellschaft auf dem Platz der Goseriede lässt Malte Taffner, Meisterschüler von Raimund Kummer an der HbK in Braunschweig, einen Teil des Paradieses entstehen. „A Fragment of Eden“ nennt er seine Installation aus Blumenwiese und Gitterrosten, die es als Kontrast in den grauen Stadtraum pflanzt.

Eine Kunst-Kirmes an der Goseriede

Und nebenan baut der Italiener Marcello Maloberti heute seinen „Circus“ auf, eine Installation mit Zeltdach und mehr als 200 kleinen Spiegeln, auf dass man sich darin selbst reflektiere. Mit Ständen benachbarter Händler und Gastronomen entsteht eine Kunst-Kirmes. Am Vorabend der Eröffnung trommelte dafür schon einmal eine kleine Parade in der City.

Maximal verspielt: Ericka Beckman zeigt unter anderem ihre Multimedia-Arbeit „Nanotech Players“. Quelle: Michael Wallmüller

Zwei sehr unterschiedlichen, aber jeweils sehr immersiven künstlerischen Positionen gehören die Hauptausstellungsräume. Ebenerdig sind die multimedialen Arbeiten der New Yorkerin Ericka Beckman zu erleben, einer Pionierin im Bereich filmischer Kunst, der Animation und dessen, was man heute „Gamification“ nennt: der Vermittlung ernster Inhalt mit spielerischen Mitteln. Beckman rückt in ihren subversiven Filmen den Betrachter in den Mittelpunkt und führt zum Beispiel das Kapitalistenspiel schlechthin, „Monopoly“, zu seinen antikapitalistischen Ursprüngen zurück – es war einst als abschreckendes Beispiel dafür erdacht worden, wie Monopolbildung funktioniert.

Die rote Lola: In seiner Porträtreihe spielt Nicolas Party mit Bildern von Marlene Dietrich und zahlreichen Bezügen zur Kunstgeschichte von Otto Dix bis Franz Marc. Quelle: Michael Wallmüller

Die oberen Räume hat sich der Schweizer Nicolas Party zu eigen gemacht. Er setzt den Betrachter mitten ins Bild: Kunsthistorisch anspielungsreiche Marlene-Dietrich-Porträts präsentiert er auf überwältigend rotem Grund. Die große Kuppelhalle hat er in eine grüne Grotte verwandelt. Ab heute und bis 9. Januar sind all diese Arbeiten zu sehen. Dann werden die Wände getüncht. „Meine Bilder bleiben“, sagt Party, „man kann sie dann nur nicht mehr sehen.“ Und so ist es mit der Liebe auch.

