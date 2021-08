Hannover

„Also stoßen wir an“, singen Kapelle Petra da oben auf der Kommraus-Bühne im Ricklinger Bad, und alle Becher davor gehen hoch: „Auf die Liebe und das Leben und ’ne gute Zeit.“ Denn: „Abstinenz führt auch nicht zu Unsterblichkeit.“ Wohl wahr, und ein bisschen Exzess führt durchaus manchmal zu Glückseligkeit. Bester Beweis: dieses Doppelkonzert.

Kapelle Petra aus Hamm eröffnen also den Abend für Montreal aus Hamburg. Es hätte auch gut und gerne umgekehrt sein können, finden sogar die Hanseaten: „Die sind auch nur zu dritt – aber besser.“ Und das stimmt nicht so ganz. Denn auf den Punkt und sehr gewitzt spielen beide Bands.

Heute kein „Geburtstag“

Und: Zumindest live sind Kapelle Petra zu viert. Denn es gibt ja noch die menschliche Bühnenskulptur Gazelle, die wenig gazellenhaft, dafür sehr wuchtig und stoisch den großen Teil des Konzerts auf einem Klappstuhl sitzend die Bühne dekoriert.

Man tut sie immer noch gerne als Quatschköpfe ab, wegen ihres frühen Überhits „Geburtstag“, den sie heute aber nicht spielen – wie soll das auch gehen mit der üblichen Polonaise unter Corona-Bedingungen?

Dafür haben sie einige der schönsten Hymnen des deutschen Indiepop im Gepäck, fröhlich und melancholisch zugleich, voller Bonmots, vom antipessimistischen „Ja“ über das lebensbejahende „An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen“ („doch an allen anderen Tagen halt nicht“) bis zum Hohelied des Slackertums „Bundesjugendspieleteilnahmebescheinigung“.

Nur die Namen sind noch albern. Schlagzeuger Ficken Schmidt zählt an, was Sänger Opa wieder und wieder „sehr ans Herz geht dieses Mal", während Der Tägliche Siepe neben seinem Bass zugleich noch Melodika, Xylophon, Kinderkeyboard und vieles mehr bedient. Ihr „Weltkulturerbe“ dichten sie spontan um: „Du weißt, wie erwachsen geht, doch bist am liebsten im Ricklinger Bad.“

Trinken als „Akt der Nächstenliebe“

Das sind auch Montreal: „Hannover war immer gut zu uns – warum spielen wir eigentlich nicht nur hier?!“, findet Bassist Hirsch, der sich mit Gitarrist Yonas den Gesang teilt. Es gibt gewitzten deutschsprachigen Punkrock, fett unterfüttert vom Spiel des Schlagzeugers Max Power. Sie wollen ja auch nicht „den Helge Schneider machen: Wenn ihr hier mit Getränken vor der Bühne rumlauft, dann freuen wir uns.“ Sorgen machen sie sich nicht nur, wenn keiner trinkt. Das sei ja auch „ein Akt der Nächstenliebe“, nicht zuletzt den Veranstaltern gegenüber.

Mitsing-Hymnen wie „Stille Post“, „Auf der faulen Haut“ und „Endlich wieder Discozeit“, und weil sie in Hannover sind, covern sie auch noch Steinwolkes 38 Jahre altes „Katharine“. Es ist ein Fest. „Danke, dass ihr endlich wieder da seid“, freut sich Hirsch: „Das ist Zucker für die Affen.“ Man hat so lange gedürstet nach solchen Abend. Dieser war ein Vollrausch.

