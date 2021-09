Hannover

Für einen Moment steht Sänger Nicholas Müller ganz ruhig da. Jupiter Jones spielt gerade das letzte Lied vor der Zugabe auf der Gilde Parkbühne, „Berlin“. Sascha Eigner zupft die Saiten des Banjos, die knapp 500 Zuschauerinnen und Zuschauer singen andächtig „Oooooh“. Müller lauscht. Dann singt er „Cotton Eye Joe“. Wo das Banjo schon mal da ist.

Ernsthaft geht es an diesem Abend nicht zu. Müller erzählt vor jedem Lied Anekdoten. Vom Songschreiben in besetzten Häusern Anfang der Nullerjahre, von Videodrehs in New York, von der Exfreundin, mit der er sechsmal zusammen war („Das war so in der Eifel, alles andere waren Cousinen.“).

Jupiter Jones, Gilde Park Bühne, Foto: Samantha Franson Quelle: franson_s

Die Fans tanzen und jubeln genug, dass kaum auffällt, dass die Hälfte der Plätze leer geblieben ist. Sie freuen sich, Jupiter Jones wieder live sehen zu können. Denn die Punkrock-Pop-Band hat eine schwierige Vergangenheit. Wegen Angststörungen und Depressionen musste Müller 2014 – auf dem Höhepunkt des Erfolgs – aussteigen. Die Band machte ein paar Jahre mit neuem Sänger weiter, Müller gründete die Band „von Brücken“. Beide Projekte endeten schließlich, nun haben sich Müller und Gitarrist Eigner ausgesprochen und machen seit Anfang 2021 als Duo unter altem Namen weiter. Anfang 2022 soll das Album „Die Sonne ist ein Zwergstern“ erscheinen.

Songs aus 20 Jahren Bandgeschichte von Jupiter Jones

Auf der Gilde Parkbühne spielen die beiden – unterstützt von Freunden an Bass, Schlagzeug und Keyboard – Songs aus knapp 20 Jahren Bandgeschichte. Dazu gehört natürlich ihr großer Hit, die Ballade „Still“, die 2011 das meistgespielte Lied im deutschen Radio war. Aber auch Singles aus diesem Jahr wie „Überall waren Schatten“ und „Atmen“ sind zu hören.

Ganz neu ist der Song „Der wichtigste Finger einer Faust“, den Müller und Eigner ihren Töchtern widmen. Er steckt voller liebevoller Ratschläge, inklusive Stinkefinger zeigen, wenn nötig. Bei Jupiter Jones geht es vorrangig um Gefühle, darüber kann auch der meist rockige Sound nicht hinwegtäuschen. Und es schwingt immer Hoffnung mit, ganz ohne Distanz und Zynismus – eine wertvolle Qualität, die sich die Band über lange Jahre erhalten hat.

Von Johanna Stein