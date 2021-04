Hannover

Der Ansturm auf Karten für die „Back on Stage“-Konzerte von Hannover Concerts auf der Gilde-Parkbühne ist groß – und bei niemandem so groß wie bei Johannes Oerding: Nach wenigen Minuten waren alle Karten für die beiden angesetzten Konzerte (21. und 22. August) weg. Nun die gute Nachricht: Der Hamburger Pop-Liedermacher wird ein drittes Mal kommen; er gibt am 9. Juli ein weiteres Konzert auf der Freilichtbühne.

Und weitere Acts sind angekündigt: Grossstadtgeflüster („Fick dich Allee“) spielen ihren partytauglichen Elektro-Punkpop am 17. Juli, de allzeit raue Seele Wirtz („Gib mich nicht auf“) seinen deutschsprachigen Indierock am 9. September.

Bis zu 40 Bands und Künstler im Sommer

„Back on Stage“ ist der Versuch von Hannover Concerts, im kulturellen Lockdown ein positives Zeichen zu setzen. Die entsprechende Entwicklung der Pandemie vorausgesetzt sollen zwischen Juni und September bis zu 40 Bands, Künstlerinnen und Künstler auf der Parkbühne vor jeweils 1000 Zuschauern spielen – das Areal bietet üblicherweise Platz für bis zu 5000 Besucher.

Es gelten die gängigen Hygienestandards und Abstandsregeln, zum Beispiel eine Maskenpflicht am Platz. Dort aber sollen die Besucher aufstehen und tanzen dürfen. Falls die Konzerte doch ausfallen müssen, gibt der Veranstalter eine Geld-zurück-Garantie: Die Ticketkosten werden bis auf eine Bearbeitungsgebühr von maximal zwei Euro automatisch zurücküberwiesen.

Der Vorverkauf für das dritte Johannes-Oerding-Konzert, Grossstadtgeflüster und Wirtz startet am Montag, den 26. April um 18 Uhr, zum Beispiel in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch