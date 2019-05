Hannover

NDW zu NDH: Diese Entwicklung personifiziert Joachim Witt beispielhaft. Anfang der Achtziger war er noch der „Herbergsvater“ der Neuen Deutschen Welle mit kunstvollem, leicht spinnertem Pop, seit der Jahrtausendwende macht Witt Neue Deutsche Härte: metal-affine Kompositionen, schwerer Sound, dunkler Gesang.

Ins Theater am Aegi hat er Begleiter mitgebracht: die Philharmonie Leipzig und Adrian Hates, Sänger der Dark-Wave-Band Diary of Dreams. Das halbe Tausend Fans weiß, was auf es zukommt: Sie sind die Witt-Fans der neuen Generation, überwiegend schwarz gekleidet wie der Sänger selbst, der mit seinem ziemlich beeindruckenden Jackett und dem langen, weißen Bart aussieht wie ein Kapitän zur See.

Fans der neuen Generation

Eine Affinität zum Epischen hatte der harte Rock schon immer, militärisch geht die Snare des Orchesters zu beinahe jedem Song, atmosphärisch ist der Goth-Pop oft schwer wie Blei und soll es auch sein. „Rübezahls Rückkehr“ soll Witts nächstes Album heißen, dem Sagenstoff hatte er sich schon auf der zuletzt erschienenen LP gewidmet.

Textliche Spielereien scheinen bei Songs wie „Wintermärz“ und „Eisenherz“ wirklich in Witts Vergangenheit zu liegen. Trotz der Thematik und ihrer komplexen Instrumentierung stehen aber die kernigen Stimmen im Vordergrund: Als Hates und Witt zusammen den Hit „Die Flut“ singen, kommen sich die brummenden Organe sogar ein wenig in die Quere – dabei ist der Song als Duett konzipiert.

Als der Support zur Mitte des Konzerts übernimmt, müssen die Witt-Fans geduldig sein. Großer Beifall ertönt, als der Meister endlich wieder auf die Bühne kommt.

Witt macht öfter mal Pause

An Pausen muss man bei Witt überhaupt gewöhnt sein, oft schreitet er stumm über die Bühne, schaut einzelne Besucher an, ignoriert Zwischenrufe und lässt sie sekundenlang im Saal verhallen.

„Mein Diamant“ ist noch so eine tragende Nummer, dunkel und hart, ohne auf Effekte zurückzugreifen.

„Ich bin gespannt, ob ihr den nächsten Song mitsingen könnt“, sagt Witt dann und bringt eine Version von „Der goldene Reiter“, mit richtig Inbrunst und doch nicht ganz ohne Ironie in der Betonung der „lebensbedrohlichen Schizophrenie“ – ein bisschen Zeitreise ist das schon trotz großen Orchesters und dem NDH-Anstrich, und das Lied bekommt den größten Applaus des Abends.

Die Zugabe heißt „Wieder bin ich nicht geflogen“, danach will das Publikum mehr: „Auf die nächste Stunde!“, ruft jemand dazwischen, und wieder hört Witt nicht hin. Nur für einen Gruß kommt er nochmal auf die Bühne.

Von Lilean Buhl